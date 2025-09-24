Hermosillo, Sonora.- El Pleno del Congreso del Estado de Sonora, en sesión ordinaria urgente, aprobó por mayoría la minuta de decreto enviada por el Congreso de la Unión en materia de ratificación de mandos superiores de la Guardia Nacional.

Esta iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM), a nombre de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, presentó la iniciativa que contiene la minuta cuyo objetivo es garantizar la continuidad, el fortalecimiento y la presencia territorial de esta institución, además de consolidar el profesionalismo, la vocación de servicio y el sentido de pertenencia de sus integrantes.

Explicó que, con esta reforma, se establece que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificará los nombramientos de las personas con jerarquía de coronel y demás mandos superiores de la Guardia Nacional que realice la persona titular de la Presidencia de la República.

Con esta medida, subrayó, se fortalece la legitimidad de la corporación al asegurar mandos con respaldo institucional, se refuerzan los contrapesos entre poderes, se incrementa la transparencia y se otorga mayor confianza ciudadana en quienes ocupen los cargos de más alta jerarquía.

