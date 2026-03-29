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Reynosa, Tamaulipas. - El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, localizó restos óseos humanos en un terreno baldío en la colonia El Olmo en Reynosa, Tamaulipas.
Edith González, titular del colectivo, dio a conocer que a escasos metros del canal Rodhe encontraron fémures, tibias, un cráneo y ropa.
Dijo que suman 28 hallazgos positivos en lo que va del año tan sólo en Reynosa gracias a las búsquedas que se están realizando en esta frontera.
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El hallazgo fue notificado a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones que puedan dar con la identificación de los restos.
Edith González hizo un llamado a las autoridades para reforzar las labores de búsqueda y garantizar justicia para las víctimas de desaparición en Tamaulipas.
Comentó que el colectivo sigue en contacto con familiares de desaparecidos a fin de que puedan brindar información para identificar los restos encontrados y otros más que ya han sido evaluados por peritos especializados.
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