El gobierno de Hidalgo informó que no escatimará en recursos humanos, materiales ni económicos para garantizar que las familias de Hidalgo sean sanas, unidas y fuertes, afirmó Edda Vite Ramis, presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.

Vite Ramis destacó que escuchar, comprender y acompañar a quienes atraviesan crisis emocionales es fundamental para construir entornos más sólidos y resilientes.

Samuel Nava Alcántara, director general de Acompañamiento Socioemocional y Educativo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) impartió la capacitación al personal del DIF Hidalgo y de los Sistemas DIF Municipales de Mineral de la Reforma y Pachuca.

Taller de Primeros Auxilios Emocionales (12/08/2025). Foto: Especial

El taller, con una duración de cuatro horas, abordó temas como tipos de crisis y sus manifestaciones, elementos esenciales de los PAE, fases de atención, estrategias de comunicación efectiva y pautas de autocuidado.

Estas técnicas resultan útiles para el personal que tiene contacto directo con la ciudadanía, ofreciendo un apoyo a servidores públicos de primer contacto como trabajadores sociales, psicólogos, médicos y personal de enfermería.

Vite Ramis reconoció el compromiso de los Sistemas Municipales DIF de Mineral de la Reforma y Pachuca por sumarse a esta iniciativa, que ahora también estará disponible para el personal de primera línea del DIF Hidalgo, ampliando así una capacitación que anteriormente estaba dirigida únicamente a docentes y administrativos de la SEPH.

Vite Ramis destacó que estas acciones son fundamentales para construir entornos más sólidos (12/08/2025). Foto: Especial

