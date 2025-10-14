TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Fuerzas de seguridad federales y estatales detuvieron a dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados a la delincuencia, que atacaron a los tripulantes de los helicópteros Black Hawk y 407; "la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión", informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Precisó que de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal desplegaron un operativo estratégico en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa y Arriaga.

En esas zonas "se logró la detención de dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados con actividades delictivas; asimismo, se aseguraron armas de fuego y vehículos.

Entre los detenidos en Chiapas se encuentra una mujer (14/10/2025). Foto: Especial

"Durante el operativo, personal a bordo de los helicópteros Black Hawk y 407 fue agredido, pero la respuesta inmediata de los elementos permitió repeler la agresión", afirmó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Fuerzas de seguridad federales y estatales desplegaron desde la madrugada de este lunes un operativo en las regiones de los Valles y La Frailesca, que aglutina los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Arriaga y Villaflores.

Versiones en esas zonas y de lugareños indicaron que grupos del crimen organizado bloquearon la carretera y quemaron vehículos en respuesta al despliegue policíaco. Bloquearon el tránsito por los operativos de las corporaciones policíacas, apoyadas por el Ejército Federal y la Guardia Nacional.

De manera previa, el helicóptero Black Hawk, que dispone de dos ametralladoras y capacidad para bengalas tácticas antimisiles, realizó sobrevuelos de reconocimiento en esas regiones.

Pobladores reportaron cateos en ranchos y viviendas. Debido a los hechos violentos y de inseguridad en las carreteras de esas zonas autoridades educativas suspendieron clases para proteger la integridad de alumnos y docentes.

El gobierno estatal informó durante la mañana que la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, desde la madrugada habían iniciado un operativo en coordinación con los tres órdenes de gobierno en esas latitudes.

Foto: Especial

Desde la mesa de coordinación de paz, precisó, se realiza "el seguimiento puntual al desarrollo de las operaciones implementadas. Se está reforzando los tramos carreteros para garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por la zona", afirmó en un escueto comunicado.

La autopista Ocozocoautla-Las Choapas, que enlaza a Chiapas con Veracruz fue cerrada. Se registraron bloqueos en puntos estratégicos de las carreteras que conectan a Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Arriaga, Cintalapa y Villaflores.

Videos difundidos en redes sociales mostraban vehículos incendiados; incluso una pipa fue atravesada para obstruir la carretera.

Se les relaciona con bloqueos carreteros y quema de vehículos

A los y la detenida se les vincula con bloqueos carreteros y 14 vehículos incendiados. Las autoridades también aseguraron armas de fuego, dosis de droga, ponchallantas y vehículos.

El Gabinete de Seguridad informó que los uniformados tomaron conocimiento de diferentes bloqueos en carreteras de la entidad, uno de ellos en la carretera federal 190-D Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Ocozocoautla-Arriaga.

Así como en el kilómetro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas-Ocozocoautla en el tramo Raudales Malpaso-Ocozocoautla, El Carrizal y uno más en el kilómetro 089+000 de la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Posteriormente se implementó un despliegue operativo para controlar la situación y liberar las vialidades, a la par, agentes de investigación identificaron a personas que participaron en estos eventos, se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles donde se resguardaban.

Los efectivos ejecutaron cateos en inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde dos hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39 años, fueron arrestados, además se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, equipos telefónicos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto a lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias de la entidad.

