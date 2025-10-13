Mérida, Yucatán. – Un grupo de ciudadanos y activistas dirigió una carta al director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, para exigir la expulsión definitiva de Ferdinando L. E., presidente de la Asociación de Tiro Deportivo de Yucatán, señalado como presunto responsable de la agresión a la perrita “Sicilia”.

Como se informó, una perrita de raza pastor australiano fue encontrada con lesiones de arma de fuego dentro de un bote de basura en la colonia Plan de Ayala Norte, en Mérida, lo que activó la intervención de las autoridades.

Una vecina del rumbo escuchó quejidos del can y, al revisar la zona, halló al animal herido aún con vida.

Autoridades revisan la zona donde hallaron al animal herido (13/10/2025). Foto: Especial

Por ello, animalistas acusan al dirigente deportivo de abandonar a la perrita, luego de haberla agredido, hecho que provocó indignación y movilizó a colectivos de protección animal en la capital yucateca.

En la solicitud enviada a Rommel Pacheco, director de Conade los firmantes destacan que el hecho constituye una falta ética grave y piden que se aplique una sanción ejemplar que incluya la expulsión de por vida de cargos deportivos.

El caso de “Sicilia” ha reavivado el debate sobre la protección animal en la entidad y el papel de las instituciones deportivas en la aplicación de sanciones a representantes involucrados en actos de crueldad.

Perrita fue encontrada en bote de basura

