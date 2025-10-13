Más Información

Mérida, Yucatán.- La creadora de contenido Elisa La Yuca se encuentra nuevamente en la polémica, pero en esta ocasión por interponer una .

Elisa acudió ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia formal contra un hombre que la amenazó con publicar imágenes íntimas, que ella compartió de manera privada durante una relación virtual sostenida por más de dos años.

La influencer reconoció que aceptó enviar contenido personal a cambio de regalos y apoyo económico, pero subrayó que eso no le da derecho a nadie de exhibirla, acosarla o .

De acuerdo con su testimonio, el hombre con quien mantenía comunicación comenzó a acosarla al exigirle una relación sentimental, y tras su negativa, la amenazó con difundir su material privado bajo frases como “sé dónde vives” y “tienes que responderme”.

“Hoy di un paso importante. Presenté una denuncia por en redes sociales, porque ninguna mujer debería sentirse insegura por el simple hecho de existir o expresarse”, compartió la joven.

“No estamos solas: cuando una mujer alza la voz, muchas otras la sostienen”, publicó.

