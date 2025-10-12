Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto, quien ya tiene una carpeta de investigación por extorsión y que presuntamente pertenece a una célula delictiva que opera en el Centro de la Ciudad de México, cuando intentó extorsionar a un conductor de un camión.

Según la SSS, en atención a diversas denuncias ciudadanas, los efectivos policiales implementaron vigilancias fijas y móviles en la colonia Centro, cuando en las calles Emiliano Zapata y Margil, el conductor de un camión de transporte de carga solicitó su apoyo.

El denunciante de 40 años señaló a un sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta eléctrica de color morado, como quien le exigió entregar dinero en efectivo a cambio de no causarle daño y dejarlo trabajar.

“Inmediatamente, los uniformados le dieron alcance al posible responsable y le ordenaron descender de la unidad, y conforme al protocolo de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual, le aseguraron una mochila tipo cangurera, una bolsita de plástico con una hierba verde y seca similar a la marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular”, expuso.

Por estos hechos, el hombre de 23 años fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y presentado, junto con los objetos y el vehiculó asegurado, ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Cabe mencionar que, después de realizar un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2021 por Delitos contra la salud, además; cuenta con una presentación ante el agente del Ministerio Público, en el año 2020 por posesión de droga.

También, se tuvo conocimiento que el detenido posiblemente se encuentra relacionado con una carpeta de investigación iniciada por el delito de extorsión y probablemente pertenece a una célula delictiva que opera en la zona centro de la capital.

Según investigaciones el detenido pertenece a la Unión Tepito y tenía una lista de clientes a quienes extorsionaba y les pedía una cuota semana de hasta 2 mil pesos.

