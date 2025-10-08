Olga Hernández Ortiz, alias "La Güera", es la mujer señalada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) como la lideresa del grupo delictivo “Los Oaxacos” y quien fue aprehendida el fin de semana pasado.

Información de la SSC señala que el grupo delictivo “Los Oaxacos” opera al poniente de la Ciudad de México.

Las colonias donde se tiene identificada la presencia de “Los Oaxacos”, de acuerdo a la ficha informativa por la detención de “La Güera”, son La Era, Loma de la Era, Torres del Potrero, Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco.

Olga Hernández y su grupo están dedicados a la venta de droga, el homicidio y la extorsión, informó la SSC esta tarde que se anunció la aprehensión de Aquiles Juárez.

Con la detención de “La Güera” y la de su principal operador, Aquiles Juárez Ruiz, registrada este miércoles, se suman dos golpes a esta célula delictiva en menos de 5 días.

Detienen a operador de "La Güera", líder de "Los Oaxacos", en Álvaro Obregón. Foto: Especial

"La Güera" fue detenida el pasado sábado 4 de octubre en calles de la colonia Lomas de la Era, junto a dos hombres que la acompañaban.

Los policías asignados a la vigilancia de la zona observaron a la mujer y los dos sujetos que manejaban lo que parecían paquetes con droga al interior de un coche.

Los policías se acercaron pero “La Güera” los amagó con un arma de fuego y arrancó el auto, de acuerdo a la ficha informativa.

En el lugar se detuvo a Martín “N”, mientras que tras una persecución, Olga Hernández estampó su coche contra otro, en el cruce de las calles Flor de San Juan y Gloria, en la Colonia Torres de Potrero.

Tras lo anterior se detuvo a “La Güera” y a Said “N”, a quienes les encontraron 46 bolsas con marihuana, 191 bolsas con cocaína en piedra, 49 bolsas con la misma sustancia en polvo, un arma de fuego corta, un cargador con 15 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

