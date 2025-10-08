Más Información
Alrededor de 250 personas pertenecientes a la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal se concentraron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad de México, en la colonia Centro, para manifestarse en contra de la iniciativa que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.
Bajo el lema “Los animales no son cosas”, los inconformes realizaron un mitin sobre la calle Allende, entre Donceles y Justo Sierra, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde expresaron su rechazo a la propuesta legislativa que pretende prohibir la exhibición de animales para su venta en establecimientos comerciales.
De acuerdo con los manifestantes, esta medida podría generar un impacto ambiental, económico y social negativo, afectando directamente a criadores certificados, veterinarios, tiendas especializadas y a cientos de familias que dependen de esta actividad.
Durante la concentración, los participantes portaron pancartas y realizaron pronunciamientos en defensa de la regulación responsable y del trato digno hacia los animales, sin que se reportaran incidentes.
La movilización se desarrolló de manera pacífica y bajo la supervisión de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes implementaron cortes viales intermitentes en la zona para resguardar la seguridad de los asistentes y de los transeúntes.
