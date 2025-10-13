La agencia calificadora Moody’s confirmó la calificación A del Gobierno de Sinaloa y mejoró su perspectiva a estable, de acuerdo con información difundida este lunes. La medida refleja la evaluación de la agencia sobre la capacidad del estado para cumplir con sus compromisos financieros y la estabilidad de sus ingresos y gastos operativos.

Durante la conferencia del gobernador Rubén Rocha Moya,Según el subsecretario de Planeación, Inversión y Financiamiento, David Moreno Lizárraga, la perspectiva estable se mantendrá durante los próximos 6 a 18 meses, lo que indica confianza en los mecanismos de pago de deuda del estado y en su disciplina financiera.

Moreno Lizárraga precisó que, en paralelo, Sinaloa obtuvo un crédito sostenible de 500 millones de pesos con Banco Santander México, el primero de estas características contratado por un estado. Este financiamiento será destinado al programa de Reactivación Económica y Social y permite acceder a tasas de interés más bajas que las de los créditos ordinarios, integrando criterios de sustentabilidad, movilidad y gobernanza.

El crédito fue adjudicado a Santander tras un proceso de licitación en el que ofreció la mejor tasa de interés, con 0.21 puntos de sobretasa frente a la segunda opción y 0.23 frente a la tercera, de acuerdo con la línea de crédito aprobada por el Congreso del Estado.

La medida busca fortalecer la gestión de proyectos de infraestructura y programas sociales, asegurando que los recursos se utilicen de manera sostenible y cumpliendo con los estándares financieros requeridos para créditos de esta naturaleza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv