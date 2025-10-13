Reynosa, Tamaulipas. -La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se inició una investigación para localizar a Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de seguridad de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en el estado.

El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dio a conocer que hasta el momento no existen indicios que permitan presumir la comisión de un delito.

El titular de la FGJT explicó que la carpeta de investigación se encuentra activa y se trabaja bajo los protocolos de búsqueda de personas no localizadas, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Lee también Gobernadora de Morelos rechaza influir en candidatura de su hermana para presidir la Comisión de Derechos Humanos de CDMX

“Estamos haciendo las investigaciones para ver qué es lo que sucedió, no podemos prejuzgar sobre alguna condición de delito, para nosotros, estamos en una no localización”.

Explicó que mantiene comunicación con los familiares del funcionario y representantes del sector comercial para seguir con las investigaciones correspondientes.

“Al momento no hay elementos que nos permitan presumir un hecho delictivo, estamos buscando a una persona que está reportada como no localizada”, reiteró.

En estos trabajos participan la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov