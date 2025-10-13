Más Información

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Aduanas desarrolla app para detectar huachicol fiscal; permitirá rastrear ruta de combustibles en todo el país, explica

Aduanas desarrolla app para detectar huachicol fiscal; permitirá rastrear ruta de combustibles en todo el país, explica

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Reynosa, Tamaulipas. -La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se inició una investigación para localizar a , vicepresidente de seguridad de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio () en el estado.

El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dio a conocer que hasta el momento no existen indicios que permitan presumir la comisión de un delito.

El titular de la FGJT explicó que la carpeta de investigación se encuentra activa y se trabaja bajo los protocolos de búsqueda de personas no localizadas, en coordinación con autoridades municipales y estatales.

Lee también

“Estamos haciendo las investigaciones para ver qué es lo que sucedió, no podemos prejuzgar sobre alguna condición de delito, para nosotros, estamos en una no localización”.

Explicó que mantiene comunicación con los familiares del funcionario y representantes del para seguir con las investigaciones correspondientes.

“Al momento no hay elementos que nos permitan presumir un hecho delictivo, estamos buscando a una persona que está reportada como no localizada”, reiteró.

En estos trabajos participan la Guardia Nacional, Guardia Estatal y Comisión Estatal de Búsqueda Tamaulipas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses