La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas expresó su profunda preocupación y solidaridad ante la desaparición del empresario Marco Antonio Mariño Leal, integrante de la Federación, reportada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

Abraham Padrón Rodríguez, presidente de la Fecanaco, destacó que confían en el trabajo de las autoridades para que el funcionario pueda ser localizado con bien.

De acuerdo con la información oficial, se perdió comunicación con el empresario el pasado jueves 9 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, cuando se encontraba en la ciudad de Reynosa.

Originario de Reynosa y residente en Tampico, Marco Antonio Mariño Leal ha participado en diferentes espacios de FECANACO, asesorando y aportando su experiencia en materia de seguridad y políticas públicas, destacando siempre por su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la promoción de un entorno más seguro para el desarrollo empresarial en Tamaulipas.

“En FECANACO Tamaulipas nos unimos al sentimiento de preocupación de su familia, amigos y compañeros. Confiamos en el trabajo de las autoridades y en los esfuerzos de coordinación que permitan su pronto regreso con bien”, manifestó Padrón.

La Federación reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en las labores de búsqueda y su llamado a la sociedad a mantenerse unida y solidaria ante este momento difícil, con la certeza de que Marco Antonio Mariño Leal sea localizado y regrese pronto con su familia.

afcl/LL