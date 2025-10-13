Cuernavaca, Mor.- La gobernadora Margarita González Saravia, informó que Morelos cuenta con un fondo de 130 millones de pesos, para atención a los municipios que se vean afectados por las lluvias.

En conferencia de prensa señaló que de ese total, destinarán 30 millones de pesos para temas de infraestructura y además, hizo un llamado a la población a utilizar la línea telefónica del 911 para atención.

Aunque las presas están en su máxima capacidad aseguró que no hay peligro para la población. Sin embargo, destacó el trabajo permanente con la Comisión de Desastres que dirige Protección Civil en coordinación con el DIF, Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Sedena y municipios.

Dijo que se hacen labores permanentes porque las lluvias se extendieron desde abril y se ha logrado apoyar a todos los municipios afectados.

También anunció los centros de acopio en diferentes lugares tanto para Morelos como para otros estados del país que se han visto afectados por las lluvias.

En Morelos siete personas han perdido la vida a consecuencia de las lluvias de los últimos días. Ayer, una familia de tres integrantes murió en Amacuzac, luego de que cayó una roca sobre su vivienda.

