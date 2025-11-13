Culiacán, Sin.- En la ciudad de Mazatlán, fueron detenidos Kimberly “N” de 27 años y Alfredo “N” de 21, relacionados con el homicidio del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto “N” y de un amigo, hechos registrados el pasado jueves 2 de octubre, en el estado de Tlaxcala.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que mediante trabajos de investigación e inteligencia, coordinados por elementos de la Unidad de Especializada en Aprehensiones, se logró ubicar a los detenidos que se ocultaban en la ciudad de Mazatlán.

Kimberly “N” y Alfredo “N” serán puestos a disposición del Juzgado Cuarto de Control y Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, del estado de Tlaxcala, autoridad que resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

De acuerdo a la información las dos personas detenidas estarían relacionados con los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre de este año, cuando fueron localizados sin vida dos cuerpos en un predio de la comunidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz, en el estado de Tlaxcala

Sobre estos hechos, una de las victimas fue identificada como el exrector de la Universidad Tecnológica de esa entidad, por lo que se abrió una investigación y se solicitó la colaboración para localizar a los presuntos homicidas.

Los datos que se conocen, es que Humberto “N”, exrector de la institución educativa superior de Tlaxcala y su amigo, Cesar “N”, fueron privados de su libertad por un grupo armado que penetró a su hogar, en donde se apoderaron de tres vehículos, entre ellos una camioneta Volkswagen Tigua y un Audi, plateado.

Un día después de este hecho, en un inmueble en proceso de construcción fueron localizados dos cuerpos, por lo que en base a estudios de genética forense, se logró identificarlos e iniciar una investigación por sus muertes.

