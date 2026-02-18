La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que fue cumplimentada la orden de aprehensión contra Dilan Kaled "N", por su probable responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado y homicidio en agravio de Anayeli "N", Víctor Manuel "N" y su hija adolescente, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, ocurrido el 15 de enero pasado.

La detención fue coordinada entre elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Lee también Violencia en Culiacán: se registran 6 asesinatos en distintos hechos; entre las víctimas hay un menor de edad

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que la captura ocurrió en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en cumplimiento al mandato judicial girado por un Juez de Control, por lo que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

Con la aprehensión de Dilan Kaled "N", y la de Alfredo “N” en días pasados, ya suman dos personas relacionadas con los hechos.

Lee también De la broma a la viralidad: veterinaria de Navojoa, Sonora, recibe solicitudes de “pacientes therians”

Hallan cuerpos de familia intérpretes de LSM

La familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas fue asesinada . Foto: Especial

Víctor Manuel “M”, su esposa Anayeli “H” y su hija Megan eran conocidos en Morelia por ser interpretes en Lengua de Señas Mexicanas para diversas dependencias del estado.

La familia había sido vista por última vez el 15 de enero en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia y tras días de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados abandonados y calcinados en el municipio de Ucareo.

Con información de Manuel Espino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov