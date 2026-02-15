Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Contingencia ambiental regresa al Valle de México; altas concentraciones de ozono activan alerta

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Cruz Azul derrota a Tigres y le arrebata el subliderato del Clausura 2026 a Pumas

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 millones del DIF

Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión y el pago de una multa de 829 mil 920 pesos a Alberto “N”, por su responsabilidad en el delito de en la modalidad de secuestro exprés agravado.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando dos personas que se encontraban a bordo de un tractocamión estacionado en una pensión ubicada a la altura del kilómetro 135+000 en la Autopista México 150, tramo , fueron privadas de su libertad con violencia por el hoy sentenciado.

Lee también:

El tractocamión acoplado a una caja seca pertenecía a una empresa de transportes que llevaba 28 mil 80 litros de leche y fue ubicado, por lo que se procedió a la detención de Alberto “N”, por parte de elementos de la Guardia Nacional ().

Una vez aportadas las pruebas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), se obtuvo la sentencia.

Esto derivado del trabajo de la FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]