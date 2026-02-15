Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión y el pago de una multa de 829 mil 920 pesos a Alberto “N”, por su responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado.

De acuerdo a las investigaciones, los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando dos personas que se encontraban a bordo de un tractocamión estacionado en una pensión ubicada a la altura del kilómetro 135+000 en la Autopista México 150, tramo Puebla-Orizaba, fueron privadas de su libertad con violencia por el hoy sentenciado.

El tractocamión acoplado a una caja seca pertenecía a una empresa de transportes que llevaba 28 mil 80 litros de leche y fue ubicado, por lo que se procedió a la detención de Alberto “N”, por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN).

Una vez aportadas las pruebas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), se obtuvo la sentencia.

Esto derivado del trabajo de la FGR a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla.

