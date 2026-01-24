Cae presunto asesino de la familia de intérpretes en Michoacán; se trata de un supuesto familiar

Agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron este sábado a Alfredo “M”, presunto responsable del asesinato de tres integrantes de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, informaron fuentes federales.

El detenido sería presunto familiar de Víctor Manuel “M”; Anayeli “H” y Megan Eileen, quienes fueron localizados sin vida en el municipio de Ucareo, después de permanecer desaparecidos desde el 15 de enero.

Los cuerpos de Víctor Manuel “M”, su esposa Anayeli “H” y su hija Megan, fueron tirados y calcinados, lo que causó gran indignación en el estado de Michoacán, sobre de la comunidad sorda de la entidad.

Integrantes de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas desaparecidos en Michoacán (24/01/2026). Foto: Especial

De acuerdo con las autoridades, Alfredo fue ubicado en el municipio de Tequesquitengo, Morelos, donde elementos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo detuvieron y posteriormente lo trasladaron a la capital michoacana para resolver su situación jurídica.

Tanto Víctor Manuel “M” y su esposa Anayeli “H” eran reconocidos en Morelia por su labor de intérpretes en Lenguaje de Señas Mexicanas para diversas dependencias del gobierno del estado de Michoacán.

Cae presunto asesino de la familia traductora en Michoacán (24/01/2026). Foto: Especial

La familia había sido vista por última vez en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en la ciudad de Morelia, y después ya no se supo nada de ellos.

Para este domingo está convocada una marcha en la capital michoacana para exigir justicia por el atroz asesinato de esta joven familia.

