Pachuca.- Integrantes del gabinete de seguridad del estado de Hidalgo, encabezados por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, explicaron que el ataque ocurrido en el bar La Resaka, ubicado en Tula, fue originado por un intento de ejecutar a un personaje cercano a un líder criminal que opera en la zona.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, el ataque armado registrado el fin de semana en La Resaka, localizada en la colonia El Llano, Primera Sección, donde seis personas fueron asesinadas y ocho más resultaron heridas de gravedad, fue consecuencia directa de una ruptura interna en la célula delictiva de “El H”.

Las investigaciones señalan que esta estructura se dividió en dos facciones: “Los H” y “Los Solas”; una encabezada por un sujeto apodado “El Cuquis” y la otra por “El Perico”, ambos en disputa por el control del robo de hidrocarburos y el narcomenudeo en la región.

Las indagatorias establecen que, al interior del bar, hasta donde llegaron al menos ocho hombres armados con fusiles de alto poder, el objetivo era eliminar a un operador cercano a “El Cuquis”, quien se encontraba en el establecimiento.

Sin embargo, confirmaron que ni entre las personas fallecidas ni entre los heridos se encuentra dicho sujeto.

Por su parte, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría de Justicia, Luis Cruz Mera, explicó que los agresores arribaron en dos camionetas y portaban fusiles calibre 7.62, .223 y armas cortas calibre 9 mm.

Ataque armado en un bar de Tula dejó como saldo seis personas asesinadas y ocho más heridas de gravedad Foto: especial

Además, indicó que en los últimos meses se han realizado varios operativos en los municipios de Tula, Mixquiahuala y Tlaxcoapan, donde se han asegurado 36 armas largas, chalecos balísticos, cartuchos de diversos calibres y nueve vehículos, uno de ellos blindado.

En uno de estos operativos incluso se logró la liberación de una persona que se encontraba retenida con las manos atadas con candados.

También refirió que ha habido detenciones relevantes, entre ellas las de “El H”, “El Chino del Mayoreo”, “El Rocha” y “El Pacheco”, este último asegurado en Puebla.

Las autoridades afirmaron que lo sucedido en el bar La Resaka no es un hecho aislado, ya que estas organizaciones llevan muchos años que delinquen en la zona debido a los ductos de Pemex que atraviesan la región.

Además, el encargado del despacho de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, afirmó que están muy cerca de detener a los responsables de estos hechos. Señaló que ya existen órdenes de aprehensión, aunque omitió precisar cuántas y contra quiénes, debido a la necesidad de respetar el debido proceso y evitar que los criminales conozcan los movimientos de las autoridades.

De igual manera, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, lamentó que los ayuntamientos no hayan atendido la recomendación de establecer en el Bando de Policía y Buen Gobierno el cierre obligatorio de estos establecimientos a la 1:00 de la mañana.

Dijo que operar más allá de este horario propicia la ocurrencia de hechos como el registrado.

También alertó a la población a abstenerse de acudir a estos lugares, ya que su presencia podría ponerlos en riesgo, aun siendo ajenos a los grupos criminales. Señaló que este tipo de establecimientos, sobre todo en la madrugada, suelen ser utilizados por delincuentes para actividades ilegales.

