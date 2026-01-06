Pachuca. – Un ataque armado registrado durante la mañana de este día en la colonia Jalpa, del municipio de Tula, Hidalgo, dejó como saldo dos personas sin vida al interior de un vehículo con placas del Estado de México.

De acuerdo con reportes de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la mañana en que vecinos de la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Jalpa, reportaron detonaciones de arma de fuego. Al acudir al lugar, elementos de Seguridad Pública localizaron una camioneta color rojo con placas del Estado de México.

Al realizar la revisión del vehículo, fueron encontrados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ambos con heridas producidas por arma de fuego. Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas.

Se informó que la mujer, quien viajaba como copiloto, vestía chamarra negra y pantalón de mezclilla; mientras que el hombre portaba gorra, chamarra azul, sudadera azul y pantalón de mezclilla.

Elementos de la Procuraduría de Justicia acordonaron la zona y dieron inicio a los peritajes correspondientes. Del 31 de diciembre a la fecha, suman nueve las víctimas mortales en este municipio, considerado uno de los focos rojos del estado.

