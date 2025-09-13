Cuernavaca, Mor.- Carolina Plascencia, presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco), fue asesinada a balazos la tarde de ayer en la carretera Cuautla-El Hospital, del municipio de Cuautla, considerado el más violento de Morelos.

La representante de los usuarios del río Cuautla fue objeto de un atentado mientras viajaba a bordo de su auto; el próximo 28 de septiembre habrían elecciones en la organización que representaba y ella había manifestado su interés de contender por la titularidad.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas cuando la ingeniera, originaria del municipio de Ayala, contiguo a Cuautla, viajaba en su auto Volkswagen Polo color blanco con placas del estado de Morelos.

Lee también Gobernadora de Morelos ofrece protección y ayuda al pueblo de Cuautla; “la ciudadanía no está sola”, afirmó

Los pistoleros la emboscaron sobre la calle Camino a Puxtla, a la altura del crucero, donde los vecinos reportaron varios disparos de arma de fuego y una persona herida en el interior de un vehículo.

Personal de urgencias médicas y elementos de la policía acudieron al sitio y confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

De los responsables no se tienen datos, por lo que la zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes para iniciar las investigaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft