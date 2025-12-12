LA PAZ, BCS., 12 de diciembre.— Un hombre fue asesinado y su cuerpo fue arrojado en la carretera en la localidad de Comondú, Baja California Sur, confirmaron autoridades esta noche.

De acuerdo con el reporte confirmado, el cuerpo fue localizado la tarde de este viernes y presentaba huellas de violencia. Fue ubicado en la zona conocida como rancho Las 3 Cruces, en el kilómetro 15 del tramo Ciudad Insurgentes- Puerto López Mateos.

La Policía Municipal de Comondú informó de la localización a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), y peritos en criminalística se trasladaron a la zona para recolectar los indicios e iniciar las investigaciones.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.

La PGJE informó que la víctima aún no ha sido identificada.

Por los hechos se abrió una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso.

Cabe mencionar que apenas el martes, el gobernador Víctor Castro Cosío y dos de los alcaldes de la zona norte de BCS, Paz Ochoa, de la localidad de Loreto y Roberto Pantoja, de Comondú, sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la Ciudad de México, para revisar la estrategia de seguridad en la reunión.

Lo anterior derivado de la ola de violencia resultado de confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa, que ha dejado decenas de homicidios, balaceras, autos incendiados y víctimas colaterales, según han reconocido autoridades locales.

El mandatario señaló que se acordó “el fortalecimiento de las acciones de prevención y combate a la delincuencia”, especialmente en esta región.

