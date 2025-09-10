Dos personas (un hombre y una mujer), quienes viajaban en una motocicleta, fueron asesinados a tiros en la región sur de Veracruz, entidad que sufre una escalada de violencia.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en el municipio de Ángel R. Cabada, donde las víctimas viajaban en un vehículo de dos ruedas sobre la carretera federal 180.

De acuerdo con testigos, hombres armados los interceptaron y les dispararon; ambos murieron en el lugar de los hechos. Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones.

Los dos crímenes se suman a diversos hechos de violencia ocurridos en las últimas 48 horas:

El asesinato del ex candidato de Morena en el municipio de Coxquihui, Ramón Valencia Pérez, así como el ataque armado a la casa del alcalde electo de ese mismo municipio, el panista Lauro Becerra, donde falleció un civil.

Durante los primeros seis meses del año, en Veracruz se han documentado 53 hechos de extrema violencia en territorio veracruzano, según la organización civil Causa en Común; con un saldo de 65 víctimas mortales.

