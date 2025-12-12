Mérida, Yucatán.- Más de 15 mil peregrinos llegaron al santuario de la Virgen de Guadalupe, en el barrio de San Cristóbal, en Mérida, quienes dieron muestras de fe y devoción a la Madre de los mexicanos.

“Estas movilizaciones consolidan la fe de los mexicanos, en especial de los yucatecos, la cual se mantiene firme con el tiempo”, afirmó el párroco de la Iglesia de San Cristóbal, Óscar Cetina Vega.

Arriban más de 15 mil peregrinos a santuario guadalupano en Mérida, Yucatán; autoridades despliegan operativo. Foto: Especial.

Desde anoche y hasta este viernes, familias enteras han acudido para agradecer favores, cumplir mandas y encomendarse a la Morenita del Tepeyac.

Este año se observó la llegada de "antorchistas" de comunidades de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, ante lo cual la parroquia habilitó espacios específicos para su resguardo, alimentación y descanso.

Arriban más de 15 mil peregrinos a santuario guadalupano en Mérida, Yucatán; autoridades despliegan operativo. Foto: Especial.

Las celebraciones iniciaron cerca de la medianoche del jueves con las “Mañanitas” a la Virgen, con un templo abarrotado, incluso con fieles en el atrio, mientras que el arribo de peregrinos no se detenía en medio de un ambiente festivo y de fervor.

Hay que señalar que la Policía Municipal de Mérida y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron operativos de movilidad y seguridad para mantener despejadas las calles principales y garantizar la circulación.

