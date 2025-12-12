Más Información

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Mérida, Yucatán.- Más de 15 mil peregrinos llegaron al santuario de la , en el barrio de San Cristóbal, en , quienes dieron muestras de fe y devoción a la Madre de los mexicanos.

“Estas movilizaciones consolidan la fe de los mexicanos, en especial de los yucatecos, la cual se mantiene firme con el tiempo”, afirmó el párroco de la Iglesia de San Cristóbal, .

Arriban más de 15 mil peregrinos a santuario guadalupano en Mérida, Yucatán; autoridades despliegan operativo. Foto: Especial.
Desde anoche y hasta este viernes, familias enteras han acudido para agradecer favores, cumplir mandas y encomendarse a la Morenita del Tepeyac.

Este año se observó la llegada de "antorchistas" de comunidades de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, ante lo cual la parroquia habilitó espacios específicos para su resguardo, alimentación y descanso.

Arriban más de 15 mil peregrinos a santuario guadalupano en Mérida, Yucatán; autoridades despliegan operativo. Foto: Especial.
Las celebraciones iniciaron cerca de la medianoche del jueves con las “Mañanitas” a la Virgen, con un templo abarrotado, incluso con fieles en el atrio, mientras que el arribo de peregrinos no se detenía en medio de un ambiente festivo y de fervor.

Hay que señalar que la Policía Municipal de Mérida y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron operativos de movilidad y seguridad para mantener despejadas las calles principales y garantizar la circulación.

dmrr/cr

