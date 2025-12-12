Culiacán, Sin 12 de Dic.- En los festejos de la Virgen de Guadalupe, en el templo de la Lomita, en la capital del estado, cerca de treinta y cinco mil feligreses acudieron a rendirle tributo, cientos de veladoras fueron encendidas a los pies de las escalinatas que llevan al recinto religioso, por lo que las diversas autoridades desplegaron un operativo de seguridad.

Desde la tarde del jueves pasado, varias calles cercanas a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, conocida como la Lomita e icono de la ciudad, fueron cerradas a la circulación para la instalación de decenas de negocios semifijos en donde venden desde figuras religiosas, ropa, muñecos de peluche y toda clase de antojitos regionales.

Afluencia masiva en templo La Lomita, Sinaloa; Protección Civil refuerza operativo. Foto: Especial.

Los grupos de peregrinos que se formaron desde la tarde la noche anterior de poblaciones cercanas a la capital del estado, se desplazaron con leves incidentes para estar presentes en la celebración de las mañanitas a la virgen morena.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil en Culiacán dijo que con relación al año pasado, el número feligreses que acudieron a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, duplicó su número, por lo que se estima que 30 mil personas han visitado el reciento católico.

Señaló que pese al alto número de visitantes en el templo de la Lomita, en la colonia Guadalupe, en la capital del estado, solo se ha presentado el extravió de un menor de edad y la Cruz Roja, ha brindado atención a treinta y dos personas por lesiones leves por caídas o otros problemas de salud.

En esta parte de la capital del estado, en en torno al templo de la Lomita se desplegó un operativo, en el que participará la Guardia Nacional, la Policía Estatal, municipal y de Tránsito para dar protección a los peregrinos y feligreses que acudan a visitar esta iglesia.

