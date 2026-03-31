Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas cuenta con un amplio despliegue para brindar seguridad, asistencia y la mejor atención a las y los turistas que arriban por el periodo vacacional de Semana Santa.

El mandatario estatal encabezó la presentación de la Estrategia Interinstitucional de Seguridad y Asistencia Turística, Semana Santa 2026, que estará en operación hasta el próximo 18 de abril, acompañado por los secretarios de Seguridad Pública, Turismo, el coordinador estatal de Protección Civil y el titular del Centro de Regulación de Urgencias Médicas.

Villarreal Anaya presentó imágenes de esta mañana que muestran las condiciones en que se encuentran las playas del estado y aseguró que se mantiene estrecha vigilancia sobre la probable presencia de manchas de hidrocarburo, sin que existan altas concentraciones de estos residuos.

Américo Villarreal presenta operativo de Semana Santa 2026 para Tamaulipas. Foto: Especial.

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El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo, explicó que la estrategia incluye una estrecha coordinación con municipios e instituciones federales como Marina, Defensa y Guardia Nacional, además del despliegue permanente del “Plan Semana Santa 2026”, con el fin de que cada destino y cada sitio abierto al turismo tenga un contingente de elementos y operaciones concretas para preservar el orden, la paz pública y la integridad de todas y todos.

Agregó que la dependencia a su cargo cuenta con 2 mil 038 elementos de la Guardia Estatal; 757 unidades terrestres; 81 elementos de agrupamientos policiales; 352 de apoyo carretero; 86 de tránsito estatal y 14 elementos en aeronaves, además del apoyo de vigilancia carretera de la Guardia Nacional y seis helicópteros para cobertura aérea y traslados de emergencia.

Américo Villarreal presenta operativo de Semana Santa 2026 para Tamaulipas. Foto: Especial.

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, explicó que el agrupamiento Ángeles Verdes dará cobertura en 11 rutas estratégicas, con 29 elementos y 19 unidades de operación, brindando asistencia mecánica, información turística, apoyo a emergencias y orientación al turista en los 2,388 kilómetros de la red carretera, y agregó que se cuenta con 12 módulos de atención en puntos estratégicos instalados en los principales flujos turísticos.

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El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, indicó que personal de esta dependencia se desplegará en las playas y en los puntos carreteros de mayor flujo con equipo y personal especializado, así como con el apoyo del personal de la Marina para el rescate acuático en caso de que se requiera.

Por su parte, Carlos Arturo González Castro, director del Centro Regional de Urgencias Médicas, expresó que por parte de la Secretaría de Salud se ha desplegado personal de dependencias como COEPRIS y Epidemiología, así como unidades de emergencia del CRUM debidamente equipadas y con personal médico para brindar una respuesta oportuna en casos de emergencia, atención prehospitalaria y traslados.

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