Mérida, Yucatán. - Directivos del Aeropuerto Internacional de Mérida señalaron que desde mañana miércoles se incrementará de manera significativa la movilización de pasajeros en la terminal aérea de la capital yucateca.

“A partir del miércoles de esta Semana Santa se espera que en el Aeropuerto Internacional de Mérida se movilicen alrededor de hasta 11 mil 500 al día al día”, indicó el administrador de la terminal, Óscar Carrillo Maldonado.

Indicó que el movimiento de viajeros comenzó desde el viernes pasado, y “esperamos un fuerte incremento y será hasta el próximo lunes 13 de abril cuando las actividades aeroportuarias regresarán a la normalidad”.

Carrillo Maldonado señaló que, en un balance preliminar, el primer trimestre de 2026 el Aeropuerto de Mérida cerró con casi 950 mil pasajeros.

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“Esta cifra indicaría que esta terminal inició el 2026 con una tendencia de crecimiento histórica, consolidándose como una de los de mayor dinamismo en México bajo la administración de la empresa ASUR”, manifestó.

Recordó que, en el pasado mes de febrero, la terminal aérea de Mérida se posicionó como la de mayor crecimiento dentro del grupo ASUR en todo el país, y en materia de conectividad se mantiene un promedio de 80 vuelos comerciales al día, con hasta 180 operaciones, incluyendo la aviación privada y de carga.

Mencionó también que la ocupación de los vuelos se ha mantenido en niveles altos, oscilando entre el 85 y 90 por ciento en rutas clave, principalmente hacia la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y el Bajío, a nivel nacional, y a Toronto, Miami, Houston, Dallas y La Habana, en viajes al extranjero.

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