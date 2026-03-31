Mérida, Yucatán. - Yucatán concretó el primer envío de mamey al Reino Unido, un hecho histórico que abre una nueva ruta de exportación para esta fruta emblemática de Yucatán en mercados internacionales.

Este avance es resultado de más de tres años de trabajo para cumplir con los estándares fitosanitarios y de calidad que exige uno de los mercados más estrictos del mundo, lo que permite que el mamey yucateco llegue ahora a Europa, Asia y Medio Oriente, con el Reino Unido como nuevo destino estratégico.

El mamey (Pouteria sapota), fruto originario de Mesoamérica, tiene en Yucatán su principal zona de producción en el país y destaca por su calidad, sabor y niveles de dulzura de entre 30 y 32 grados Brix, características que lo colocan entre los mejores del mundo.

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Julio Magaña el gerente de Comercialización de Huertas Magaña, empresa que produce el mamey para exportación, destacó el impacto de este logro para las comunidades rurales del estado.

En el estado, el cultivo del mamey se concentra en el sur, particularmente en municipios como Akil, Oxkutzcab, Tekax y Maní, donde más de 5 mil productores trabajan 3 mil hectáreas dedicadas a la siembra y cosecha de esta fruta.

Exporta Yucatán mamey al Reino Unido por primera vez; productores abren mercado internacional. Foto: Especial.

Aunque no precisó la cantidad de mamey que se exportará al Reino Unido a lo largo del año, manifestó que Yucatán es el principal productor de esta fruta a nivel nacional, pues cada año se logra una cosecha de unas 11 mil a 13 mil toneladas.

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“Este envío es el resultado del trabajo de muchas manos del campo. Nos llena de orgullo ver que un producto que nace en nuestras tierras hoy llega a mercados internacionales y genera nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, señaló.

Indicó que el mamey que se exporta se produce en Huertas Magaña y se comercializa internacionalmente a través de la empresa Sweet Seasons, una alianza que ha permitido posicionar esta fruta en mercados como Francia, España, Alemania, Países Bajos, Canadá, Emiratos Árabes, Hong Kong y ahora Reino Unido.

“Este envío representa un paso histórico para el campo yucateco. Es resultado de años de trabajo, de cumplir con estándares internacionales y de demostrar que la calidad de nuestros productos puede competir en los mercados más exigentes del mundo”, señaló Julio Magaña.

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