La alcaldesa de Gómez Palacio, Durango, Betzabé Martínez Arango, ofreció un informe de gobierno por sus primeros 100 días, donde destacó como uno de sus principales logros, la creación de una Unidad Especializada Anticorrupción.

Esta unidad tiene como objetivo garantizar la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y el combate frontal a prácticas que dañan la confianza ciudadana, dijo la alcaldesa.

El informe de la alcaldesa de Morena, contó con la presencia del gobernador Esteban Villegas Villarreal (PRI), y ante el público, Martínez Arango refirió que su administración se ha basado en el orden y planeación como el modelo de gobierno.

Así mismo, mencionó que al poner a la gente en el centro sus ejes principales son la atención social, la recuperación de servicios públicos y el impulso al desarrollo económico.

En estos 100 días, la presidenta municipal resaltó que se emprendió un proceso de reordenamiento y modernización que incluyó la adquisición de 12 nuevos camiones recolectores de basura, la sustitución de luminarias y la mejora en la atención de colonias y comunidades, acciones que permiten dignificar el entorno urbano y fortalecer la seguridad.

Aseguró que también se hizo entrega de más de 50 nuevas unidades, entre patrullas y cuatrimotos, tema que también fue referido por el gobernador Villegas Villarreal en entrevista para los medios de comunicación, donde habló de la detención de Édgar “N”, presunto integrante de la organización criminal de “Los Cabrera”.

La presidenta municipal subrayó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido que Gómez Palacio reciba más de 655 millones de pesos en infraestructura, a través de proyectos estratégicos como Agua Saludable para La Laguna, proyecto federal que consiste distribuir agua almacenada en las presas a la población de la Laguna; vivienda para el bienestar y la reconversión de espacios educativos, una inversión sin precedentes en el arranque de una administración.

“Estos primeros 100 días son solo el inicio. Vamos a seguir gobernando con cercanía, con verdad y con resultados, porque Gómez Palacio avanza, no retrocede, y la transformación ya está en marcha”, afirmó la alcaldesa.

Betzabé Martínez destacó el impulso al desarrollo económico, con la integración del sector empresarial a la vida pública municipal mediante el Consejo Asesor para el Desarrollo e Inversiones de Gómez Palacio.

