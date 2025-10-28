Apatzingán, Michoacán.- Mientras la alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, Fanny Arreola Pichardo, incurre en Apología del Delito, autoridades estatales y federales, preparan una nueva estrategia de seguridad para regresar la tranquilidad a su municipio.

Dentro de las fiestas por el CCXII Aniversario de la firma del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, el gobierno que encabeza Arreola Pichardo, contrató a Los Originales de San Juan, agrupación musical que canta narcocorridos, por lo que será sancionada.

El secretario de Gobierno en la entidad, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Ejecutivo estatal, aplicará sanciones al Ayuntamiento de Apatzingán y a la agrupación Los Originales de San Juan, por incurrir en actos de apología del delito durante un evento público realizado este lunes en dicho municipio.

Lee también Universidad Autónoma de Tamaulipas es certificada como la única institución educativa en México con rastro TIF

En el evento, la agrupación musical, agradece inclusive a la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo, por haberlos contratado y le dedican la canción “Traficantes Michoacanos” que, evidencia, es a solicitud de la misma presidenta municipal.

“Arriba Apatzingán, Michoacán, compadritos. A toda la gente que viene esta noche, les queremos cantar un corrido bien bonito, especialmente y agradeciendo a la presidenta (municipal), Fanny (Arreola), gracias por esta gran invitación y me dijo: `cántenme este corrido´, y con mucho cariño se lo cantamos. Y este corrido que es un éxito y este corrido se lo cantamos así…”, cita el vocalista, en su presentación.

Raúl Zepeda, explicó en ese sentido, que existen evidencias documentales y audiovisuales que confirman, que durante la presentación, la agrupación interpretó temas musicales que promueven o glorifican conductas delictivas, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en el Código Penal del Estado de Michoacán.

Lee también Muere periodista en Hidalgo tras caer a un barranco; cubría las afectaciones provocadas por las lluvias

Dentro de las sanciones, de acuerdo a la ley, se contempla de tres a seis meses de prisión y multa de ochenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización.

“El Gobierno del Estado no tolerará bajo ninguna circunstancia expresiones que normalicen o enaltezcan la violencia y el crimen. La apología del delito es una falta grave que debe sancionarse con firmeza y conforme a la ley”, señaló Zepeda Villaseñor.

Agregó que, por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se iniciaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes, con el propósito de determinar las responsabilidades tanto del Ayuntamiento de Apatzingán, como organizador del evento, como de la agrupación musical, por difundir contenidos que promueven la cultura de la ilegalidad.

Lee también Niño de 8 años muere en Saltillo, Coahuila, tras sentir fuertes dolores estomacales

“En Michoacán estamos construyendo una cultura de paz, de respeto y de legalidad. No podemos permitir que desde espacios públicos se incentive la violencia”, puntualizó, el secretario de Gobierno.

Raúl Zepeda, enfatizó, que estas acciones buscan marcar un precedente sobre la responsabilidad compartida de autoridades sin distingos y promotores culturales para garantizar que los eventos públicos se desarrollen dentro del marco de la legalidad, fomentando valores positivos y el respeto a la convivencia social.

Acuerdan nueva estrategia para Apatzingán

Desde las primeras horas de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña y el titular de Defensa, Gerardo Ricardo Trevilla Trejo, acordaron una nueva estrategia operativa, para regresar la tranquilidad en Apatzingán y otros municipios de la Tierra Caliente.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, se llevó a cabo la reunión a puerta cerrada, entre autoridades estatales y federales, en las instalaciones de la 43 Zona Militar.

En el cónclave, las autoridades afirmaron que en las acciones de seguridad se incluirá el combate a la extorsión y la captura de los responsables del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

Omar García Harfuch durante su reunión sobre nueva estrategia operativa (28/10/2025). Foto: Especial

Lee también Continúan bloqueos de agricultores en varios estados del país; exigen aumento en precio de la tonelada de maíz blanco

El mandatario estatal, indicó que la coordinación permanente entre instituciones de gobierno y de procuración de justicia, facilita los trabajos de inteligencia y operación para preservar la paz que demanda toda la población.

Ramírez Bedolla, comentó que la visita del secretario de Seguridad federal y del titular de la Defensa, muestra el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para atender temas prioritarios como la seguridad y el desarrollo productivo de Michoacán.

Enfatizó que el gobierno a su cargo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Civil, mantendrá la vinculación y la presencia en las bases de operaciones interinstitucionales de la región de Apatzingán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr