Trabajadores del gobierno del estado adheridos al STEPIDCEO se enfrentaron a golpes durante la marcha realizada en la ciudad de Oaxaca para conmemorar el Día Internacional del Trabajo; la pelea se registró en las calles del centro de la capital oaxaqueña.

Las diferencias entre un grupo de trabajadores y la dirigencia sindical llegaron a los golpes; posteriormente, los primeros prendieron fuego a sus pancartas y gorras conmemorativas frente al palacio de gobierno, mientras gritaban consignas contra el gobernador Salomón Jara Cruz y su gobierno.

Una de las principales causas de la ruptura entre los sindicalizados con los dirigentes sindicales, es la irregularidad e incremento en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) directamente a su salario; aseguran que el gobierno de Oaxaca realiza una doble tributación, lo que afecta a sus ingresos.

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Una de las causas principales de ruptura entre sindicalizados y dirigentes es el aumento del ISR. | Foto: Especial.

Horas más tarde, también marcharon los agremiados a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes ya acordaron una huelga nacional junto con las secciones sindicales que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de SNTE, informó que hasta la próxima asamblea general se definirá la fecha de inicio de la huelga nacional; pero adelantó que probablemente sea el 25 de mayo o el 1 de junio de 2026.

Por su parte, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) denunció que todas las unidades hospitalarias en Oaxaca carecen de medicamentos e insumos para atender a los pacientes o usuarios de los servicios de salud; y advirtieron el deterioro de la infraestructura de los hospitales y centros de salud.

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