Más Información

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

El presidente francés Emmanuel Macron promete recuperar las joyas robadas del Louvre

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

"Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Si naciste antes de 2008, sabes que uno de los dilemas más intensos de la adolescencia fue elegir entre Team Edward o Team Jacob. Durante años, dividió amistades, generó memes y marcó una era del romance juvenil.

Ahora, más de 15 años después, los fans podrán revivir la historia en pantalla grande: Cinépolis reestrenará las cinco películas de la saga durante noviembre.

Crepúsculo: la historia que convirtió a Kristen Stewart y Robert Pattinson en estrellas globales

En un rincón lluvioso de Washington, Bella Swan conoce al enigmático Edward Cullen, un vampiro centenario con quien vivirá un amor imposible lleno de peligro, deseo y tensiones sobrenaturales. La llegada de Jacob Black, su amigo de la infancia convertido en licántropo, desencadena la rivalidad que trascendió la pantalla y consolidó el famoso triángulo amoroso que dividió al mundo y convirtió a sus protagonistas en íconos de la cultura pop.

Lee también:

Basada en las novelas de Stephenie Meyer, la saga se estrenó entre 2008 y 2012, con cinco películas dirigidas por cineastas como Catherine Hardwicke, David Slade y Bill Condon. Estas adaptaciones lanzaron a la fama mundial a .En cifras, también fue un fenómeno: "Amanecer – Parte 2" recaudó más de 848 millones de dólares y se colocó entre las películas más taquilleras de 2012, compitiendo directamente con "Harry Potter".

Fechas y orden del maratón Crepúsculo en cines

Cinépolis traerá de vuelta la saga completa con funciones especiales en salas seleccionadas de todo el país. Aquí las fechas para volver a Forks o conocer por primera vez a los Cullen y a los Quileute:

  • Crepúsculo (2008): 6 de noviembre
  • Luna Nueva (2009): 13 de noviembre
  • Eclipse (2010): 20 de noviembre
  • Amanecer – Parte 1 (2011): 27 de noviembre
  • Amanecer – Parte 2 (2012): 27 de noviembre

La preventa inició el 30 de octubre y, como suele ocurrir con los reestrenos nostálgicos, los boletos se están agotando rápidamente.

Lee también:

Curiosidades que solo los verdaderos fans recuerdan

  • Stephenie Meyer hizo un cameo en la primera película y prohibió el uso de colmillos tradicionales.
  • Taylor Lautner estuvo a punto de perder el papel de Jacob, pero una transformación física radical lo mantuvo en el elenco.
  • Amanecer – Parte 1 generó controversia por la escena de parto, que incluso provocó advertencias por riesgo de epilepsia.
  • La batalla final de Amanecer – Parte 2 no existe en los libros; fue un giro del guion que enloqueció al público.

Lee también:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey “sólo quiere ser famoso”. Foto: Agencias / (Photo by Daniel RAMALHO / AFP)

Revelan que la reina Isabel II tenía miedo de que William se convirtiera en rey: “sólo quiere ser famoso”

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]