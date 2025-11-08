Más Información

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Avanza el tema con los legisladores de Francia

Avanza el tema con los legisladores de Francia

se encuentra en medio del escándalo, luego de que la cineasta china, Yi Zhou, lo acusara de acoso sexual y amenazas.

El protagonista de "" es señalado por la cineasta Yi Zhou de haber recibido mensajes sexualmente explícitos y un intento de intimidación. Según el testimonio de Zhou, el incidente ocurrió en junio pasado, después de colaborar con Renner en un documental.

La cineasta compartió una serie de mensajes en redes sociales en las que aseguró que Renner comenzó a enviarle imágenes íntimas sin su consentimiento. Después de confrontarlo el intérprete de Hawkeye la amenazó con llamar a migración.

La cineasta acompañó sus declaraciones con fragmentos de conversaciones, mensajes y fotografías; sin embargo, el actor ya respondió a los señalamientos.

Lee también

En un comunicado enviado a la revista "People", el equipo legal de Renner calificó los señalamientos de falsos y altamente difamatorios”. Incluso, aseguraron que las declaraciones de Zhou responden a un resentimiento personal, luego de que su cliente rechazó sus insinuaciones románticas.

Mediante su abogado, Renner admitió que existió un breve encuentro, pero este fue consensuado, después de eso Zhou habría comenzado a hostigarlo.

"Los hechos reales son que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses sin ninguna reciprocidad por parte de mi cliente, aparte de un único encuentro breve el 12 de julio de 2025", afirma el equipo legal.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha respondido al comunicado del abogado, aunque, en su publicación inicial, pidió seguir luchando por el movimiento Me Too.

Esta polémica llega en un momento de aparente recuperación para Jeremy Renner, quien a principios de 2023 sufrió un grave accidente con una máquina quitanieves. Tras meses de rehabilitación, el actor había retomado recientemente su carrera y promocionado nuevos proyectos.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”. Foto: AFP

Ángela Aguilar confirma boda religiosa con Nodal en mayo de 2026 y las redes enloquecen: “Ese mes le alcanza para todo”

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

Fátima Bosch, Miss México, vive incómodo momento en Miss Universo: no le dieron el micrófono y las redes estallan

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber. Foto: AP/Matt Sayles, archivo

Concierto de Juan Gabriel en el Zócalo 2025: horario, calles cerradas y todo lo que debes saber

“Le voy a empezar a cobrar”: Ángela Aguilar reclama a Nodal que no asiste a sus conciertos, pero ella sí va a todos los de él. Foto: Carlos Mejía / El Universal / AFP

“Le voy a empezar a cobrar”: Ángela Aguilar reclama a Nodal que no asiste a sus conciertos, pero ella sí va a todos los de él

Kim Kardashian: EFE

Kim Kardashian luce su figura en un espectacular traje de baño blanco en la playa

[Publicidad]