El mundo del modelaje tiene todo para ser el sueño de cualquiera: hay glamour, ropa bonita, viajes y fama. Pero detrás de todo hay mucha presión y estrés por tener las medidas, el peso y la piel perfecta, algo que siempre ha dado de qué hablar.

“Esto es un trabajo y la herramienta es tu cuerpo, siempre debe estar cuidado y dispuesto a lo que pida el cliente, porque siempre hay que entrar en el vestido, aunque cada quien tiene su límite y no vale la pena enfermarse por esto, pero sí hay mucha exigencia”, cuenta la modelo argentina Valeria Mazza.

También es un ámbito donde muchas veces hay un ambiente nocivo rodeando a una modelo, y para ella es importante visibilizar este aspecto, por lo que agradece haber contado con gente que la protegió y alejó de esta situación.

“Es una carrera en la que empiezas desde pequeña y estás expuesta a lo que quieras, porque todo lo que desees lo tienes arriba de la mesa. Eres joven, bonita y modelo y estás en un ámbito laboral para el cual no estás preparada. Entonces muchas cosas pasan, por eso es fundamental contar con la gente que tienes a tu alrededor, para que te cuiden”.

Ella llegó al mundo del modelaje en la década de los 90, cuando el concepto de top model lo definían figuras como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elle Macpherson y Linda Evangelista.

Ahora, decide compartir su experiencia a través del documental Valeria Mazza, un sueño dorado, hecho en conjunto con su esposo, el empresario Alejandro Gravier.

“Cuando vi que se me venían los 50 (años) encima, me pareció que era momento de echar una mirada atrás. También fue ver a futuro cómo iba a seguir adelante profesionalmente y pensé, ‘quiero estar cerca de la televisión en los próximos años de mi vida, entonces pensé en comenzar con un documental”.

Fue así que Paramount, Telefe (una cadena de televisión argentina) y ¡HOLA! se unieron para hacer realidad este proyecto, el cual consta de tres episodios que podrán ser vistos a través de ¡HOLA! TV. Hoy se estrena el segundo a las 18:00 horas.

“Creo se entiende muy bien lo que fue la construcción de una carrera donde ya llevo más de 35 años, cómo pude realizar mi sueño dorado de ser madre y encontrar el equilibrio para las dos cosas”.

Valeria tenía 17 años cuando salió rumbo a Italia sola. A veces pasaba semanas sin saber de sus padres.

“La gente joven que en algún momento escuchó mi nombre se va a encontrar con la historia de una chica que se aferró e hizo de una posibilidad una carrera de 35 años. Ojalá sea algo inspiracional”.