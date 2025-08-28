Si pasas casi horas a la semana pensando en tu situación financiera y preocupándote por cómo pagarás las tarjetas de crédito y eso está afectando la eficiencia y productividad de las actividades que desarrollas, eso significa que estás padeciendo estrés financiero.

Según especialistas de la gestora de inversión Vanguard Latam, las deudas derivadas de las tarjetas de crédito son las que más afectan el estrés al tener la tasa de interés más alta.

Durante un webinar, Guillermo Vilchis, quien funge como ejecutivo de ventas institucional de la firma mencionó que las mujeres son las que más sufren estrés financiero, según estudios elaborados en Estados Unidos.

Lee también Mexicanos guardan tarjetas de crédito; moderan consumo

Según el analista, retomando datos de dichos análisis, en México también se registra un alto número de personas con estrés financiero, siendo sus principales causas el mercado laboral, las responsabilidades personales y la maternidad.

Incluso, precisó que en hogares en donde hay un mayor número de dependientes económicos y bajo ahorro es donde más se percibe este tensión relacionada con las finanzas.

Foto: Archivo/El Universal

¿Qué hacer para bajar el estrés financiero?

Para mitigar o reducir el estrés financiero y tener una situación mucho más sana consideró seguir dos pasos:

Planear : hacer un presupuesto, es el punto de partida para alcanzar el bienestar financiero, ya que con ello se toma el control de las finanzas.

: hacer un presupuesto, es el punto de partida para alcanzar el bienestar financiero, ya que con ello se toma el control de las finanzas. Ahorrar: prepararse para lo inesperado ante cualquier emergencia que pudiera presentarse. Avanzar hacia una meta.

Indicó que ayuda el hecho de elaborar un presupuesto personalizado, revisar las deudas y priorizar los pagos.

Pero eso sí, nunca dejar de pagar lo mínimo indispensable.

Lee también Regreso a clases incrementa 30% uso de tarjetas de crédito: HSBC; 42% de las compras se destinan a pago de colegiaturas

Método del sobre, ¿es bueno para combatir el estrés financiero?

Recomendó aplicar el método del “sobre” al dividir el salario de acuerdo en categorías de gasto: renta, ahorro, entretenimiento, deuda. “Así no hay fugas”, aseguró.

Otra sugerencia es destinar 50% del salario a gastos de vivienda y servicios, 30% a entretenimiento y viajes y 20% para pagar deudas y al ahorro.

Eso dependerá del estilo de vida de cada persona, pero eso ayudará a tener el control y reducir la ansiedad y angustia por la situación financiera.

Lee también Aranceles de Trump ahora impactará a paqueterías; envíos de México a EU costarán 160 dólares por envoltorio: empresas

Por su parte, el gerente de Desarrollo de Negocios de Vanguard Latam, Julio González resaltó la importancia de contar con una reserva de contingencia en caso de pérdida de empleo o para cualquier otra eventualidad como la ponchadura de una llanta.

Puede ser de al menos el equivalente a medio mes de los gastos, pero por lo general de tres a seis meses.

Archivo / EL UNIVERSAL

De igual manera invertir en cuentas de cheques o de ahorro para tener un acceso rápido a esos recursos.

Contar con un seguro ya sea de vida, salud, casa para protegerse de riesgos importantes; puede ser una póliza individual, pero con conexión o cobertura suficiente, y flexibilidad para casos extremos.

¿Qué sigue tras superar el estrés?

Luego de que se logra controlar los gastos Julio González dijo que ahora hay que avanzar hacia objetivos para aumentar los ahorros de una forma disciplinada.

Comenzar a invertir antes y de manera constante, significa aprovechar más la capitalización, ponderó.

Así se podrá tener posibilidades de hacer donaciones a personas físicas y organizaciones.

Son pequeños pasos que pueden representar un mundo de diferencia, manifestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/mgm