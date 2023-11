Valeria Mazza contra el prejuicio de que las modelos son tontas

A sus 51 años, la modelo argentina Valeria Mazza sabe que dicha idea no es cierta, pero aún así quien fuera considerada top model internacional al lado de Claudia Schiffer, Cindy Crawford y Naomi Campbell, siempre busca dar más de lo que normalmente alguien haría.

“Yo apelo mucho a la improvisación, a veces demasiado y no debería. Estoy aprendiendo a prepararme más en determinadas situaciones para no sufrir. Me he pasado (por ejemplo) la noche anterior sin dormir pensando en no hacer papelones en lo que tengo que decir.

“Siempre me ha quedado esto del prejuicio de modelo tonta y pues en algún momento, también, debo demostrar que soy un ser humano, pero tengo detrás eso de demostrar algo más”, revela.

Mazza fue, en los 90, figura de todas las pasarelas. Las marcas se la peleaban y ahora basta con levantar el teléfono y decir que le gustaría asistir a la pasarela de Milán, la más importante del orbe, para tener un lugar asegurado.

Inició a los 14 años en el medio y a los 20 ya estaba en Italia en un desfile de Versace que le abrió las puertas internacionales.

Parte de esa faceta, de la cual aún no se desliga gracias a su línea de anteojos, es retratada en Valeria Mazza, un sueño dorado, serie documental disponible en Paramount+.

Fueron años de estar en los cuernos de la luna, con buenos contratos y entrevistas en todos lados. Hasta que cerca de los 2000 se convirtió en madre, algo que le dio una necesaria rutina a su vida.

“Estaba acostumbrada a viajar de un lado a otro y de pronto tener a un chico en la escuela, (eso) te da rutina y por eso decidimos regresar a Argentina para instalarnos. Me gusta ir al supermercado y en algún momento me dije que no podía dejar de permitirme eso y pues así voy. La gente de repente me pide fotos o me dicen ‘vos sos…’ y yo digo sí, pero shhhh (risas)”. cuenta.

“Me di cuenta cuando fui madre que mis hijos me acercaron a otra cosa, a una vida más cotidiana, de repente estaba sentada en el jardín infante con otras mujeres, esperando que nuestro hijo no llorara”, revela.

El día de la plática con EL UNIVERSAL, mediante zoom, orgullosa muestra a su madre, quien por accidente se cuela en la imagen.

“Me prepara aún sopita”, dice la modelo, “la verdad es que no extraño la vida antes de ser famosa, porque creo que uno siempre, por más famoso que se sea, se tiene la oportunidad de quedarse en casa y disfrutar la familia”.

De hecho, aún conserva varias cosas de su infancia y adolescencia, como la invitación para su fiesta de 15 años.

“Tengo muchas cosas y que me sirvieron para hacer la reconstrucción de la docu serie, por ejemplo, un montón de objetos, tengo tarjetitas, cartas de mis novios de esa época”, asegura.

