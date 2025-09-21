El actor Tom Holland tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital tras sufrir un accidente en el set de “Spider-Man: Brand New Day”. De acuerdo con The Sun, una doble de acción también resultó herida y requirió atención médica.

El incidente ocurrió en los estudios Leavesden de Watford, Herts, donde se rodaba la nueva entrega del “trepamuros”. Como resultado, la producción fue suspendida y podría permanecer detenida durante semanas, a la espera de la recuperación del protagonista.

¿Cuál es el estado de salud de Tom Holland?

Según el medio británico, se sospecha que Holland sufrió una conmoción cerebral tras golpearse la cabeza al caer. El accidente, ocurrido el viernes 19 de septiembre, generó preocupación en el equipo y motivó la interrupción inmediata de las grabaciones.

El padre del actor, Dominic Holland, confirmó en una cena benéfica en Mayfair que su hijo “no rodará por un tiempo”, mientras que su prometida Zendaya habría estado cerca del set en el momento del incidente y fue vista tomándose fotos con su coprotagonista poco antes del suceso.

La Dirección de Salud y Seguridad del Reino Unido podría abrir una investigación para determinar las causas de la caída. Un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra declaró a The Sun.

“Nos llamaron a las 10:30 h del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford (…) Se envió una ambulancia al lugar y el paciente fue trasladado al hospital para recibir atención médica”.

La película “Spider-Man: Brand New Day” está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, conocido por filmes como “Lucky Lu” (2025) y “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” (2021).

Hasta ahora, ni Sony Pictures ni los estudios Leavesden han emitido un comunicado oficial sobre el accidente ni el futuro inmediato de la producción donde Tom Holland interpreta a "Spider-Man"