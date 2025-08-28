Más Información

Cecilia Vicuña ofrecerá mañana una charla en la Filuni; “Para las personas que quieran salir del estado de desesperanza”

Así sigue el caso del cuadro robado "Retrato de dama"; lo buscan en Argentina

Muere Lourdes Ambriz, soprano mexicana y representante de la lírica mexicana

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

confirmó que está trabajando con el equipo de producción de la nueva película de Marvel “Spider-Man: Brand New Day”. El maestro de artes marciales estará a cargo de las coreografías de acción.

A través de una entrevista, el actor de “Karate Kid” (2025) confirmó que está trabajando en el set con Tom Holland, quien interpretará nuevamente al superhéroe arácnido. Su película más ambiciosa hasta el momento.

¿Cómo trabajará Jackie Chan con “Spider-Man”?

A través de una entrevista con el medio de Hong Kong, HK01, Jackie Chan confirmó que su equipo de dobles está trabajando en la nueva cinta del superhéroe arácnido y dará impresionantes acrobacias.

“Mi equipo de la familia Jackie Chan Stunt Team está participando en "Spider-Man: Brand New Day" como coordinadores de acción”, aseguró el actor chino.

Por otro lado, el intérprete de acción aseguró que viajó hasta el set de rodaje en Londres para supervisar personalmente el trabajo de su equipo y asegurarse de dar lo mejor de sí para la película.

¿Qué son el Jackie Chan Stunt Team?

El legado del actor de acción Jackie Chan va más allá de las películas, pues en los años 70 creó el Jackie Chan Stunt Team con el propósito de elevar la seguridad de los dobles de acción y mejorar la creatividad y la hermandad dentro de la industria cinematográfica de Hong Kong.

Los miembros de su equipo, además de encargarse de ejecutar acrobacias imposibles, combinan el buen humor físico y un realismo impresionante.

Jackie Chan, por su parte, posee dos Récords Guinness como el actor que con “Más acrobacias realizadas en vivo” (Most stunts by a living actor) y como el actor que más “Ha aparecido en créditos de una película” (Most credits in one movie for the same person).

Expectativas de “Spider-Man: Brand New Day”

La película de "Spider-Man: Brand New Day" ha generado expectativas entre los fans debido a que estaría enfocada en usar más efectos reales y acrobacias, al contrario que las películas dirigidas por Sam Raimi y Jon Watts, donde se dependía del CGI (imágenes creadas por computadora).

Ahora, con la participación del equipo de J, fans esperarían ver escenas de acción completamente acercadas a la realidad y procurando un trabajo pulcro.

