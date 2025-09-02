Más Información

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

100 nuevos "Semilleros Creativos", labores de reconstrucción por sismos finalizada y "México Canta", cómo destacados del Primer Informe

El laberinto de los extraviados

El laberinto de los extraviados

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

Recital de Ramón Vargas, en el Festival Cultura UNAM

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

“La aventura humana puede llegar a naufragar”: Amin Maalouf

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

Claudia Sheinbaum dedica 2 minutos con 45 segundos a cultura y ciencia en primer informe

, el joven actor conocido por su papel como , ha decidido compartir un aspecto desconocido de su vida: las dificultades que enfrenta debido a dos trastornos, que lejos de ser un obstáculo, han influido de manera significativa en su vida.

En una entrevista reciente con IGN, Holland habló sobre cómo estos desafíos han marcado su forma de trabajar y relacionarse con su entorno profesional.

En particular, explicó cómo, al desarrollar un personaje, a veces se siente intimidado por un “lienzo en blanco” debido a su dislexia, aunque considera que esto lo ha llevado a buscar formas creativas de aprender y expresarse.

La dislexia ha dificultado el aprendizaje tradicional de Holland, especialmente en lo que respecta a la lectura. Sin embargo, el actor ha aprendido a ver esta dificultad como una oportunidad para desarrollar su creatividad: "Cualquier forma en que puedas, ya seas joven o adulto, interactuar con algo que te impulse a ser creativo, a pensar de manera innovadora, simplemente promueve una creatividad sana", explicó.

Lee también:

Por otro lado, el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), que afecta aspectos como la atención y la memoria, lo ha impulsado a canalizar su energía de manera creativa. Holland ha aprendido a usar esa hiperactividad para darle forma a su trabajo y llevar su creatividad a nuevos niveles.

Un descanso en Londres

Actualmente, Holland se encuentra descansando en su país natal debido al mal clima en Londres, lo que ha retrasado las grabaciones de "Spider-Man: Brand New Day".

Lee también:

¿De qué trata Never Stop Playing?

En el cortometraje de LEGO "Never Stop Playing", parte de la campaña Rebuild The World, Holland interpreta a varios personajes, como un piloto espacial y un futbolista, bajo el lema "Nunca dejes de jugar". La versatilidad que demuestra en este corto refleja cómo sus desafíos personales, lejos de limitarlos, lo han empujado a ser más creativo y flexible en su trabajo.

Además, en el cortometraje, Holland comparte una escena con sus hermanos, Harry y Sam, quienes hacen un cameo. "Fue muy divertido, y no es algo que pase todos los días. Aunque Prada no estaba tan emocionado con Harry y Sam como con LEGO", bromeó el actor.

El cortometraje está disponible en YouTube para quienes deseen verlo.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”. Foto: Instagram/AFP

Cazzu revela batalla legal por custodia de Inti; abogado de Nodal le advierte: “Tenemos el control sobre vos y tu hija”

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46)?. Foto: Kelly Noonan IG / AP

Kevin Costner (70 años) sale con exesposa de multimillonario, ¿quién es Kelly Noonan, (46 años)?

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims. Foto: AP

Kim Kardashian rompe el internet con sesión en lencería traslúcida para Skims

"La Roca", irreconocible a los 53 años: sorprende con cambio físico para su nuevo papel en The Smashing Machine. Foto EL UNIVERSAL / Agustín Salinas / AP

"La Roca", irreconocible a los 53 años: sorprende con cambio físico para su nuevo papel en The Smashing Machine

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez “roba miradas” con su vestido “soñado” en el Festival de Cine de Venecia