Día de Spider-Man 2025: ¿por qué se conmemora cada 1 de agosto?; conoce el origen

Este 1 de agosto se conmemora a uno de los superhéroes más icónicos del Universo Marvel, Spider-Man. Esta es una celebración muy importante para muchos fans de la saga.

Si bien se podría decir que el día de celebración es por el motivo de su debut del personaje en los cómics, realmente el origen es totalmente distinto.

Este personaje tan icónico fue creado a principios de la década de 1960 por el guionista y editor Stan Lee y el artista Ditko.

¿Por qué se conmemora cada 1 de agosto?

Este día tiene un significado en especial pero no es por su primera publicación ya que esta fue el 15 de agosto de 1962. El primer cómic fue nombrado “Amazing Fantasy”.

El primer cómic de Spiderman

Se estima que por origen cronológico hasta la fecha existen alrededor de 167 cómics de Spider-Man.

Por lo tanto, a principios de agosto de 2017, las plataformas digitales de Marvel Comics y Sony Pictures comenzaron a utilizar el hashtag #SpiderManDay con el objetivo de promocionar su próxima película de ese año, Spider-Man: Homecoming.

Tras la promoción de este día, muchos de los fanáticos adoptaron este día para conmemorar al personaje.

Asimismo, esta fecha también reconoce los valores y enseñanzas que a través de una historieta animada supo transmitir a sus consumidores y actualmente a través de las pantallas.

Este personaje se caracteriza por su valentía, responsabilidad, heroísmo y por sus habilidades sobrehumanas como; fuerza, velocidad, agilidad, reflejos y la capacidad de pegarse a las paredes.

La adquisición de sus poderes se produjo tras ser picado por la característica araña radiactiva.

¿Quiénes son los actores que han dado vida a Spider-Man?

Esta historia de Spider-Man estuvo protagonizada por tres reconocidos actores que dieron vida al personaje de Peter Parker en los universos Marvel.

El primero de ellos es el icónico actor Tobey Maguire, mejor conocido por haber protagonizado 4 películas: Spider-Man 1, 2 y 3, y finalmente en el multiverso donde se encuentran los 3 Spider-Man de Marvel; Spider-Man: No Way Home.

Tobey Maguire, actor de Spider-Man. Foto: IMDb.

El segundo fue Andrew Garfield quien participó en dos películas de la franquicia "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro" (2014). También apareció como el personaje en "Spider-Man: No Way Home" (2021), compartiendo pantalla con otras versiones de Spider-Man.

Andrew Garfield

Finalmente, y que ha sido tendencia en los últimos años, Tom Holland quien ha participado en tres películas: Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Lejos de casa (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021).

Tom Holland. Foto: EFE

