Comenzó esta noche la fiesta del Emmy y en la ceremonia dedicada a las Artes Creativas, donde se consideran a las categorías no mediáticas como vestuario, peinados, fotografía, efectos visuales y maquillaje, la serie “The Studio” se elevó como la gran ganadora con nueve estatuillas.
La serie creada por el también actor Seth Rogen (“El Avispón Verde”) es una burla hacia la industria cinematográfica, que ahora se llevó a casa los galardones como Fotografía Serie de Media Hora, Vestuario Contemporáneo, Diseño Producción y Actor Invitado con Bryan Cranston.
En tanto “El Pingüino” se quedó en el segundo escalafón con 8 premios entre ellos Música Compuesta para Serie Limitada; Maquillaje no Prostético, Edición y Mezcla de Sonido.
La ceremonia, realizada en el Teatro Peacock en Los Ángeles, no fue televisada, pero un resumen se proyectará el próximo sábado, un día antes de la ceremonia que reconoce a actrices y actores.
México, que optaba con el maquillista Víctor del Castillo (“Grotesquerie”), la vestuarista Gaby Acosta ("1923”) y el cinefotógrafo Emmanuel Lubezki (“Disclaimer”), se fue con las manos vacías.
En tanto “Andor”, protagonizada por Diego Luna, se llevó a casa cuatro categorías, entre ellas la dedicada a Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción y Edición en Serie Drama.
“The last of us”, que en ediciones pasadas arrasaba con los premios, en esta ocasión sólo se llevó el de Edición Sonido en Serie Comedia o Drama de Una Hora.
Y el fenómeno que significó “Adolescencia” no le alcanzó más que para dos reconocimientos, Casting y Fotografía en Serie Limitada .
Lista completa de ganadores
Programa Animado: “Arcane”
Casting Serie Comedia: “The Studio”
Casting Serie Drama: “The Pitt”
Casting Serie Limitada, Antología o Película: “Adolescencia”
Caracterización Voz: “Bridgerton”
Coreografía: “Etoile”
Fotografía Serie Limitada, Antología o Película: “Adolescencia”
Fotografía Serie Media Hora: “The Studio”
Fotografía Serie Una Hora: “Severance”
Vestuario Contemporáneo Serie: “The Studio”
Vestuario Contemporáneo Serie Limitada, Antología o Película: “El Pingüino”
Peinado Contemporáneo: “El Pingüino”
Maquillaje Contemporáneo, No Prostético: “El Pingüino”
Vestuario Fantasía y Ciencia Ficción: “Andor”
Actor Invitado Serie Comedia: Bryan Cranston por “The Studio”
Actor Invitado Serie Drama: Shawn Hatosy por “The Pitt”
Actriz Invitada Serie Comedia: Julianne Nicholson en “Hacks”
Actriz Invitada en Serie Drama: Merritt Weber en “Severance”
Música Compuesta para Serie Limitada, Antología, Película o Especial: “El Pingüino”
Música Compuesta para Serie: “Severance”
Supervisión Musical: “The Studio”
Tema Musical: “The White Lotus”
Música y Letras: “The Boys”
Performer in a Short Form Comedy or Drama Series: “The Daily Show”
Peinado de Época o Fantasia Ciencia Ficción: “Bridgerton”
Maquillaje No Prostetico de Epoca o Fantasía Ciencia Ficción: “La Casa del Dragón”
Vestuario de Época: “Bridgerton”
Edición en Serie de Drama: “Andor”
Edición para Multicámara en Serie Comedia: “Frasier”
Edición Cámara Sola en Serie Comedia: “The Studio”
Edición Serie Limitada, Antología o Película: “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”
Diseño Producción en Programa Narrativa Contemporánea (Una hora o más): “Severance”
Diseño Producción en Narrativa de Época o Fantasía (Una hora o más). “Andor”
Diseño Producción Programa Media Hora: “The Studio”
Maquillaje Prostético; “El Pingüino”
Sonido Serie Comedia o Drama de Media Hora: “The Studio”
Edición Sonido Programa Animación: “Arcane”
Edición Sonido Comedia o Drama Una Hora: “The last of us”
Edición de Sonido Serie Limitada, Antología, Película o Especial: “El Pingüino”
Mezcla Sonido Serie Drama o Comedia Media Hora o Animación: “The Studio”
Mezcla de Sonido Serie Drama o Comedia Una Hora: “Severance”
Mezcla Sonido Serie Limitada, Antología o Película: “El Pingüino”
Efectos Visuales en Temporada o Película: “Andor”
Efectos Visuales en Episodio: “El Pingüino”
Stunt para Programa Comedia: “The Righteous Gemstones”
Stunt para Programa Drama: “The Boys”
Stunt: “The Boys”
Película Televisión: “Rebel Ridge”
Diseño de Título: “Severance”