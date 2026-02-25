Thalía será reconocida como ícono de la música en Billboard Women in Music 2026, donde recibirá el prestigioso Icon Award.

La intérprete celebra, con este galardón, más de tres décadas de carrera artística, su influencia en la cultura pop latina y su impacto global. Su legado ha trascendido tanto en la música como en la televisión, con personajes inolvidables en telenovelas como “Marimar”, “María la del Barrio” y “María Mercedes”, entre otras producciones icónicas.

Foto: Instagram @thalia

¿Qué es Billboard Women in Music?

Los premios Billboard Women in Music reconocen a las mujeres que han generado un impacto significativo en la industria durante los últimos 12 meses. La gala anual también celebra a figuras femeninas influyentes por su liderazgo, innovación y aportaciones al negocio musical y a las tendencias internacionales.

La edición 2026 se llevará a cabo el 29 de abril en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles, y será conducida por la cantante y actriz Keke Palmer.

Otras artistas premiadas

En esta edición también serán reconocidas diversas figuras de la industria musical:

Teyana Taylor recibirá el One Battle After Another Award.

La canadiense Tate McRae será distinguida con el Hitmaker Award.

Ella Langley obtendrá el Powerhouse Award.

Kehlani aceptará el Impact Award.

Laufey será reconocida con el Innovator Award.

Mariah the Scientist recibirá el Rising Star Award, presentado por Honda Stage.

Zara Larsson será galardonada con el Breakthrough Award 2026.

En un comunicado, Billboard destacó sobre sus invitadas de honor:

"Las homenajeadas de este año representan creatividad audaz, influencia global y excelencia artística en todos los géneros. Desde voces emergentes hasta íconos perdurables, cada una de estas mujeres está impulsando la industria de maneras poderosas."

