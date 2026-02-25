Más Información

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

"Comparto el Premio con todas las mujeres que han dedicado años de estudio a la Reina Roja": Adriana Malvido

El zoológico de cristal a escena

El zoológico de cristal a escena

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Catalina López, la guardiana de la grana cochinilla

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

Adriana Malvido obtiene el Premio la Reina Roja de Palenque 2026

será reconocida como ícono de la música en Billboard Women in Music 2026, donde recibirá el prestigioso Icon Award.

La intérprete celebra, con este galardón, más de tres décadas de carrera artística, su influencia en la cultura pop latina y su impacto global. Su legado ha trascendido tanto en la música como en la televisión, con personajes inolvidables en telenovelas como “Marimar”, “María la del Barrio” y “María Mercedes”, entre otras producciones icónicas.

Foto: Instagram @thalia
Foto: Instagram @thalia

¿Qué es Billboard Women in Music?

Los premios Billboard Women in Music reconocen a las mujeres que han generado un impacto significativo en la industria durante los últimos 12 meses. La gala anual también celebra a figuras femeninas influyentes por su liderazgo, innovación y aportaciones al negocio musical y a las tendencias internacionales.

Lee también:

La edición 2026 se llevará a cabo el 29 de abril en el Hollywood Palladium, en Los Ángeles, y será conducida por la cantante y actriz Keke Palmer.

Otras artistas premiadas

  • En esta edición también serán reconocidas diversas figuras de la industria musical:

  • Teyana Taylor recibirá el One Battle After Another Award.

Lee también:

  • La canadiense Tate McRae será distinguida con el Hitmaker Award.

  • Ella Langley obtendrá el Powerhouse Award.

  • Kehlani aceptará el Impact Award.

Lee también:

  • Laufey será reconocida con el Innovator Award.

  • Mariah the Scientist recibirá el Rising Star Award, presentado por Honda Stage.

  • Zara Larsson será galardonada con el Breakthrough Award 2026.

En un comunicado, Billboard destacó sobre sus invitadas de honor:

"Las homenajeadas de este año representan creatividad audaz, influencia global y excelencia artística en todos los géneros. Desde voces emergentes hasta íconos perdurables, cada una de estas mujeres está impulsando la industria de maneras poderosas."

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Nodal escribió con ChatGPT su mensaje contra Cazzu? “El alma enamorada no sabe escribir”, dicen en redes. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

¿Nodal escribió con ChatGPT su mensaje contra Cazzu? “El alma enamorada no sabe escribir”, dicen en redes

Famosos respaldan a Cazzu: DJ Mami llama “miserable” a Nodal y La Joaqui habla de abandono. Foto: EFE / La Joaqui-IG

Famosos respaldan a Cazzu: DJ Mami llama “miserable” a Nodal y La Joaqui habla de abandono

Nodal explota contra Cazzu y afirma que le prohíbe ver a Inti: “No se me permite ser padre”. (Photo by Jose Breton/Invision/AP)

Nodal explota contra Cazzu y afirma que le prohíbe ver a Inti: “No se me permite ser padre”

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”. Foto: Tomada Instagram @tonitamusic1

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica: “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta. Foto: EFE/AP

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta

[Publicidad]