En la Sierra Nevada que alberga los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, un grupo de poblanos lucha por preservar la tradición del labrado de roca volcánica.

En la cabecera municipal de San Nicolás de los Ranchos, Puebla, el colectivo Tixinqui de Arte y Artesanía trabaja para evitar la desaparición de la costumbre de crear molcajetes y metates con piedra que durante muchos años fue el sustento de la mayoría de familias de ésta región náhuatl.

“El colectivo nació hace un año. Tiene como objetivo recuperar las prácticas ancestrales que conocemos para el talado de piedra a partir del cincel, del martillo y de la piedra volcánica que existe a las faldas de este volcán. También tiene el objetivo de implementar nuevas figuras, nuevas formas que se hagan atractivas para personas de aquí de la región, sobre todo a jóvenes que puedan ver en este oficio una alternativa tanto cultural como económica”, explico Sonia Ventura, fundadora del colectivo, graduada de la carrera de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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En ese sentido, la artista plástica del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, Gabriela Macías, comentó que al ser “un lugar cuna de esta actividad, justamente porque tenemos al volcán muy cerca, entonces hay lugares en donde se puede extraer la piedra de las canteras, que tiene todos los permisos. Además, parte de la identidad del pueblo se hace entorno al oficio. Aquí tenemos mitos y leyendas que tienen relación con el labrador de piedra. Entonces, la idea es que no se pierdan ni esos mitos ni esas leyendas ni la práctica y, además, que sirvan también para que vuelva a ser un sustento económico, pues la materia prima está muy al alcance de la mano”.

La migración de las nuevas generaciones que buscan mejores oportunidades económicas en los Estados Unidos, el nulo apoyo de las autoridades y la producción industrial de piezas hechas con roca ígnea en poblados vecinos, son los principales motivos que provocaron que la actividad ancestral esté a punto de desaparecer.

“Ahorita hay unos 50 artesanos vivos que todavía se dedican a labrar piedra, generalmente trabajan en sus casas, y desgraciadamente una cosa que ha demeritado mucho su trabajo es que lo venden a revendedores que les compran sus piezas muy baratas y se las llevan a otras partes del estado como Puebla, Cholula, incluso al interior del país y eso va acabando con el trabajo y el conocimiento que se transmitió de generación en generación.

El colectivo Tixinqui busca rescatar el tallado tradicional y convertirlo nuevamente en una fuente de ingresos para la comunidad. (07/06/26) Foto: Alberto González

El labrador se enfrenta a problemas de salud. Este trabajo es muy muy pesado; entonces, si te lo pagan mal y todavía te enfermas, ¿para qué seguir haciéndolo?, es lo que nos dicen. También se enfrenta a competir con otros municipios que lo hacen de manera industrial: por supuesto, un molcajete hecho de cemento va a valer muchísimo menos que uno de estos molcajetes artesanales. Y se enfrentan también al regateo de la gente”, agregó, Ventura.

“El trabajo se fue devaluando, los pobladores se fueron buscando actividades económicas fuera del municipio que les sirvieran para mantener a sus familias y fueron dejando de labrar.

Ahora, los pocos que quedan, lo hacen como una forma de resistencia y, de cierta manera, para no perder nuestra identidad”, aseguró Gabriela, quien diseña varios modelos de las figuras que exhiben y venden.

El colectivo Tixinqui busca rescatar el tallado tradicional y convertirlo nuevamente en una fuente de ingresos para la comunidad. (07/06/26) Foto: Alberto González

Los Tixinquis, motivados por obtener algunos pesos que les ayuden a sacar avante la galería ubicada sobre la Carretera Paso de Cortés, ha participado en competencias nacionales, de las cuales ya presume haber obtenido segundo lugar en la Copa de Arte Popular Banamex, en la categoría “varios”, con una molcajete de 100 kilogramos que replica al Estadio Azteca.

Además, como una forma de dar a conocer su trabajo, labraron un molcajete monumental único en la región que, aunque todavía no tiene comprador, se mantiene en exhibición en su galería.

“Ya como colectivo, nuestra primera meta fue labrar este molcajete gigante para distinguir un poco nuestra tradición de talladores de piedra, diferente a los que hay en la zona. Decidimos que íbamos a elaborar un molcajete ovalado, pero diferente a los tradicionales, no con la cabeza de puerco sino con la cabeza de un borrego cimarrón.

El colectivo Tixinqui busca rescatar el tallado tradicional y convertirlo nuevamente en una fuente de ingresos para la comunidad. (07/06/26) Foto: Alberto González

La piedra en la cantera pesaba dos toneladas. Con ayuda de un camión de volteo entre todos la llevamos al taller que está más adelante de aquí y trabajamos. Hasta que quedó entre 800 y 900 kilos de peso y su capacidad de salsa es de entre 200 y 216 litros”, detalló el artesano Juan Mena Ochoa, originario de San Nicolas de los Ranchos y tallador de piedra desde hace 50 años que vende sus artesanías en ferias de fiestas patronales de pueblos vecinos.

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El colectivo brinda talleres gratuitos para motivar sobre todo a las nuevas generaciones a que se acerquen al labrado de la piedra magmática, aunque también imparten sesiones de dibujo, tallado, pintura y escultura de forma gratuita.

Los artesanos labradores invitaron al titular de la Secretaría de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, a voltear a ver el trabajo de preservación que lleva a cabo el colectivo Tixinqui de Arte y Artesanía, para no dejar morir la tradición.

“La meta es que se conserve el oficio, pro que en realidad sea una salida económica. No basta con salir en los medios ni ganar reconocimientos. Se necesita que sea una verdadera alternativa económica para la gente de esta comunidad. Por eso invitamos a las autoridades, específicamente señalo al secretario de Cultura de Puebla, a que nos visite y vea que hay posibilidades con potencial en las orillas del estado”, finalizó Sonia Ventura.

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