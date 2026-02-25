La británica Charli XCX puede ser ruda y rebelde en sus canciones, pero cuando enfrenta a una mexicana, en este caso Diana Bovio, sufre los embates de alguien igual con fuerza.

Eso ocurre en la película "The moment", protagonizada por la intérprete de “Break the rules” y “Boom clap”, en la que una estrella ascendente pop debe resistirse a la fama y las presiones de la industria musical, al tiempo que prepara una gira internacional.

Y es Bovio, la actriz de "Mirreyes contra Godínez", uno de los obstáculos que debe resolver para seguir adelante.

“Soy parte de ese mundo que le hace la vida imposible a Charli. Soy la concierge mexicana de un hotel en Ibiza y al principio intenta consentirla, pero pasan cosas y va contra la tranquilidad del personaje, tiene mucha comedia”, cuenta la también estelar en la serie "Mentiras" a EL UNIVERSAL.

La cinta, ópera prima de Aidan Zamiri, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance donde obtuvo críticas favorables y ya tuvo premier en Los Ángeles, funciones a las que asistió Bovio.

Su ingreso al proyecto fue vía casting: la regiomontana envió su prueba y a los pocos días le dijeron que estaba dentro. Sus escenas las realizó durante un día en locaciones de la Ciudad de México. En "The moment" todos los personajes aparecen en un promedio de cinco minutos.

Con Charli XCX se sintió cómoda al hablar durante la jornada de rodaje y luego, durante la premier, cantante y el director la recibieron con un abrazo.

“Ella no es actriz, sino cantante y la verdad me sorprendió su timing (ritmo) para la comedia y su generosidad, es súper cálida, fue platicar mucho igual con el director”, apunta Diana.

“Mi personaje habla en inglés, pero le puse un acento más tosco para que se sintiera super latina. Es cierto que la comedia se construye de manera distinta en cada país, yo crecí viendo comedia en inglés con Steve Martin, Bill Murray, así que creo entenderla. Aquí me dejaron improvisar”, abunda.

En el elenco de "The moment" se encuentran, entre otros, Francesca Faridany (Manifiesto), Isaac Powell (American horror story), Jamie Demetriou (Paddington 2) y Rosanna Arquette (Tiempos violentos).

Durante 2025 Diana fue vista tanto en cine como en televisión con las más recientes entregas de la saga "Mirreyes vs Godínez", incluyendo un especial navideño y la serie "Mentiras", basada en el musical de teatro, compartiendo créditos con Belinda, Regina Blandón y Mariana Treviño.

Recién filmó un cortometraje dirigido por Kate del Castilo, basado en una experiencia propia de la también actriz, en la cual interpreta a una conductora de televisión.

