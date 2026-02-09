Más Información

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Galerías de arte en España cierran sus puertas para exigir un "IVA cultural ya"

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

Boleada de Zapatos al presidente de la SCJN y salón de belleza en el senado: los memes de la semana

La política del silencio, por Martín Solares

La política del silencio, por Martín Solares

Los artistas y el Estado neoliberal

Los artistas y el Estado neoliberal

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

El patrimonio cultural de México: a pesar de una Secretaría

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La creación de la Secretaría de Cultura: el terco anhelo de Rafael Tovar

La británica Charli XCX puede ser ruda y rebelde en sus canciones, pero cuando enfrenta a una mexicana, en este caso a Diana Bovio, sufre los embates de alguien con igual fuerza.

Eso ocurre en la película The moment, protagonizada por la intérprete de “Break the rules” y “Boom clap”, en la que una estrella ascendente del pop debe resistirse a la fama y las presiones de la industria musical, al tiempo que prepara gira internacional.

Y es Bovio, la actriz de la ya franquicia Mirreyes contra Godínez, uno de los obstáculos que debe quitar de su camino para seguir adelante.

“Soy parte de ese mundo que le hace la vida imposible a Charli. Soy la concierge mexicana de un hotel en Ibiza y al principio intenta consentirla, pero pasan cosas y luego ya va contra la tranquilidad del personaje, tiene mucha comedia”, cuenta la también estelar en la serie Mentiras a EL UNIVERSAL.

La ópera prima de Aidan Zamiri se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance, el mes pasado, en el que tuvo críticas favorables y también ya tuvo su premier en Los Ángeles; a ambas asistió Bovio.

Su ingreso al proyecto fue vía casting: la regiomontana envió su prueba y a los pocos días le dijeron que estaba dentro. Sus escenas las realizó durante un día en locaciones de la Ciudad de México. En The moment todos los personajes aparecen en un promedio de cinco minutos.

Con Charli XCX, dice, se sintió cómoda al hablar durante la jornada de rodaje y luego, en la premier. La cantante inglesa y el director la recibieron con un cálido abrazo.

“Ella no es actriz, sino cantante y la verdad me sorprendió su timing (ritmo) para la comedia y su generosidad, es súper cálida, fue platicar mucho igual con el director”, apunta.

Bovio comenta que trató de aportarle sabor latino a su personaje.

“Mi personaje habla en inglés, pero le puse un acento más tosco para que se sintiera súper latina. Es cierto que la comedia se construye de manera distinta en cada país, yo crecí viendo comedia en inglés con Steve Martin, Bill Murray, así que la entiendo. Aquí me dejaron improvisar”.

En el elenco de The moment se encuentran, entre otros, Francesca Faridany (Manifiesto), Isaac Powell (American horror story), Jamie Demetriou (Paddington 2) y Rosanna Arquette (Tiempos violentos).

Los trabajos más recientes de Diana: en cine, la quinta entrega de la saga Mirreyes vs Godínez; en televisión, la serie Mentiras, y recién filmó un cortometraje dirigido por Kate del Castilo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica. Foto: Tomada de Instagram @andreaafloressc / AFP

Con Ángela Aguilar presente, exnovia de Nodal aparece en su concierto y estalla la polémica

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”. Foto: (Foto AP/Vianney Le Caer, archivo) / Tomada de Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Papá de Nicola Peltz defiende a su hija y a Brooklyn en la pelea con los Beckham: “Son geniales”

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa Nos han calumniado hasta el cansancio. Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL.

Maribel Guardia responde a acusaciones de Imelda Tuñón contra José Manuel Figueroa: "Nos han calumniado hasta el cansancio"

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos. Foto: (AP Photo/Carl Court, Pool)

"Camila obsesionada con el poder”: revelan que controla a Carlos III y gobierna el palacio a gritos

Justin Bieber y Hailey Bieber. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Hailey Bieber se luce en lencería en medio de la nieve y sorprende con fotografías

[Publicidad]