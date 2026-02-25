El padre de Héctor Zamorano, don Roberto, habla del deceso de su hijo y, aunque expresó que lo embarga un profundo dolor, también se dijo aliviado de que el cantante no sufre más, pues confió que, por años, sufrió por la enfermedad que lo aquejaba.

"Ventaneando" asistió al funeral del académico, el que tuvo lugar en su natal Veracruz; atestiguó como la familiar y personas cercanas al cantante lo despidieron de manera emotiva; captaron a su hermano mayor abrazando el lecho de Héctor quien, lamentablemente, perdió la vida a sus 47 años.

Su padre aclaró cuál fue la causa de su deceso pues, a pesar de que Héctor padecía depresión, desde la pandemia, don Roberto contó que fue un paro cardíaco lo que produjo su fallecimiento.

"Murió de un paro respiratorio y nada más, no aguantó más su cuerpo".

Desbordado por la tristeza que supone la pérdida de uno de sus hijos, don Roberto también dijo sentirse aliviado, pues sabe que Héctor no seguirá sufriendo por ese dolor que lo aquejaba tan hondamente, como él mismo reconocía públicamente.

"Dios se lo quiso llevar, así como fue querido aquí, también es querido allá y, es feo decirlo, pero lo deseábamos con todo el alma, que ya no sufriera, que descansara y Dios nos permitió y nos hizo caso", dijo entre lágrimas.

A su vez, su hermano mayor contó como fueron los últimos días en la vida de Héctor, quien se refugió en su familia para encontrar un poco de alivio.

"Gracias a Dios, estuvo con nosotros, con la familia completa por mucho tiempo, fue donde empezamos a apapacharlo, a atenderlo y estar siempre unidos a él".

Conmovido, su padre contó al vespertino que sus excompañeros de la primera generación de "La Academia" enviaron un arreglo floral al funeral, lo que le generó una gran emoción, pues considera que fue porque su hijo dejó huella.

"Hay una corona que acaba de llegar, muy grande, mandada por losalumnos de ´La Academia´, de la primera generación, fue algo muy bonito que me llenó, eso quiere decir que se acuerdan de él", expresó.

