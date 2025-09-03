La banda Supergrass, originaria de Oxford, visitó la Ciudad de México (Cdmx) e interpretó por completo su disco “I should coco”, como parte de su 30 aniversario desde su lanzamiento en 1995, y otras canciones extras. Por más de 2 horas complacieron los oídos de los fans treintones.

Los clásicos de los noventas siguen más vivos que nunca y los asistentes demostraron que nunca es tarde para volverse a sentir jóvenes. La banda sonora que formó parte de una época resonó en uno de los recintos más importantes del país.

¿Qué bandas fueron los teloneros de Supergrass en CDMX?

El grupo formado por Gaz Coombes (cantante y guitarra), Mick Quinn (bajo y coros) y Danny Goffey (batería), despegó su carrera tras lanzar el disco “I should coco” (1995), que mayormente fue influenciado por ritmos de The Kinks y Buzzcocks.

Varios de sus álbumes de los 90 alcanzaron el Top 10 de las listas británicas e incluso llegando a recibir el premio BRIT como Mejor Nuevo Artista Británico en 1996 y el Premio Ivor Novello por su canción “Alright”.

Los fans que no pudieron llegar 2 horas antes del evento principal se perdieron de escuchar a “The Ramona Flowers” y “Sport Teams”, agrupaciones que han destacado en la música independiente y que se han viralizado en plataformas como Spotify y TikTok.

Aunque con poco público debido a la tormenta, los teloneros entregaron toda su energía en el escenario, mostrando su cariño al público mexicano que correspondió con aplausos y vítores.

¿Cómo se vivió el concierto de Supergrass en el Teatro Metropolitan?

Entre reencuentros, amigos, cervezas y un ambiente de alegría, el público de alrededor de 30 años recordó que todo está bien y disfrutó del show de Supergrass, una de las bandas más destacadas del britpop de los 90.

Con éxitos como “Alright”, tema que formó parte de películas como Ni idea o comerciales, los asistentes revivieron su adolescencia y despertaron su juventud interior al coro de “But we are young, we run green”.

Con “I’d like to know” el público saltó y bailó de emoción. Los fans nunca dejaron de sostener sus vasos mientras celebraban la vida y recordaban que después de la tormenta siempre sale el sol.

Entre sonrisas, aplausos, ausencia de celulares y muchas bebidas, nadie permitió que la edad fuera un impedimento para disfrutar de la música. La banda tocó temas que por primera vez sonaron en México.

Supergrass cerró la noche con “Sun hits the sky” y “Pumping”, evocando nostalgia en un público que pudo revivir una época donde el internet apenas daba sus primeros pasos.

¿Cuál fue el setlist del concierto de la banda en CDMX?

Entre los éxitos que Supergrass tocó en el Teatro Metropolitan se encontraron:

“I’d like to know”

“Caught by the fuzz”

“Mansize rooster”

“Late in the day”

“Mary”

“She’s so loose”

“Lose it”

“We’re not suppposed to”

“Time”

“Alright”

“Strange ones”

“Sitting up straight”

“Lenny”

“Sofa of my lethargy”

“Time to go”

“St petersburg”

“Richard iii”

“Moving”

“Grace”

“Sun hits the sky”

“Pumping”

Supergrass conquistó a los mexicanos que, pese a la tormenta, se dieron cita en el Teatro Metropólitan para disfrutar de un show que no solo evocó moda, sino una época en la que las redes sociales no definian tu personalidad y donde joven era sinónimo de libertad y de ser cool.

