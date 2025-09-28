La semana estuvo movida en el mundo del entretenimiento y, para variar un poco, por fin no estuvieron inmiscuidos entre lo más leído Angela Aguilar y Christian Nodal.

Spider-Man adelanta su estreno

Faltan dos años para ello, pero los estudios Sony provocaron noticia con el anuncio de la nueva fecha de estreno de “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”, animación secuela de “Across the Spider-Verse”. El arácnido verá luz el 18 de junio de 2027, en lugar del día 25 del mismo mes como estaba anunciado.

Por lo pronto tiene el listón muy alto porque su antecesora recaudó 690 millones de dólares en el orbe y, además, elevó el grado de animación a otro nivel al inmiscuir distintas técnicas entre las que participó el mexicano Cruz Contreras.

Lee también: “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" adelanta su fecha de estreno

Flor Rubio se siente ofendida

Flor Rubio se molestó con la parodia que de ella hizo el novio de Susana Zabaleta. Resulta que en el programa “La Cotorrisa” se publicó el video titulado "No tenemos vida", en el que Ricardo Pérez y Slobotzky hicieron alusión a conductores del entretenimiento como Flor, a la que le pusieron "Flohr Ruvio", comentando supuestas noticias del espectáculo.

La conductora se dijo ofendida y lastimada por la referencia y dijo que cualquier persona, por más seguidores que tuviera en redes sociales, no tenía derecho de atacar a los periodistas. Obviamente se conformaron dos grupos, uno apoyando a Flor y otro a los comediantes.

Lee también: Flor Rubio, molesta tras ser parodiada por el novio de Susana Zabaleta y "La Cotorrisa": "no me lo merezco"

Christian Madden y la piratería en CDMX

La reciente visita de Oasis a la Ciudad de México no sólo provocó que sus fans se volvieran locos, sino que el tecladista de la banda, Christian Madden, se adentrara en el mundo de la piratería nacional.

Por unos minutos recorrió los puestos con mercancía apócrifa de la banda, claramente sin pago por el copyright, y descubrió cosas como Snoopy oasero, del cual compró una playera, tazas, botellas de agua y hasta encendedores. “Son geniales”, escribió en su red social acerca de los distintos productos que vio.

Lee también: Tecladista de Oasis elogia a vendedores de mercancía no oficial de la CDMX: "la aldea de contrabando"

Zayu, la mascota del Mundial 2026

Tras la presentación de las mascotas del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sede México por poco más de 10 partidos, resaltó Zayu, un jaguar con la tradicional playera verde. El animal endémico de México y en peligro de extinción ha sido objeto de algunas producciones mexicanas que pueden ser vistas en internet y streaming. Una de ellas es “Son of Jaguar”, un corto en 360 grados disponible en YouTube, que permite al usuario manejar la pantalla para ver distintos ángulos en una misma escena.

Lee también: La figura del jaguar, como Zayu en el Mundial, también ha alcanzado a grandes producciones de nuestro cine

Ex estrella infantil en situación de calle

Una ex estrella infantil hizo prender las alarmas. Taylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie “El Manuel de Ned” de Nickelodeon, fue captado por una tiktoker en calles de Riverside, California, en situación de calle.

El actor de 36 años apenas dijo, con dificultad, que estaba en un movimiento cristiano de actuación. El video generó que muchos fans del programa pidieran ayuda económica para el histrión, el cual desde entonces no ha vuelto a ser localizado. La última vez que Taylor hizo uso de sus redes sociales fue en 2021 a través de su canal de YouTube, en el que compartía poemas y algunas actuaciones.

Lee también: Actor de Nickelodeon es visto en situación de calle; fans piden apoyo