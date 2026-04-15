Con un enorme retraso de poco más de dos horas, el concierto de Soda Stereo Ecos en el Palacio de los Deportes amenazó por momentos con no llevarse a cabo y dejar a los 15 mil fanáticos sin poder ver el holograma de Gustavo Cerati.

Pasadas las 22:00 fue que Zeta Bosio y Charly Alberti subieron al escenario acompañados de una tercera figura, aquella que por tanto tiempo había abandonado a sus amigos y fieles seguidores, la de uno de los vocalistas legendarios del rock en español.

Una ilusión, un holograma que por momentos hacía dudar a los presentes de si se trataba de un humano, un extra o quizá, por gracia divina, el mismo Gustavo que había bajado para un último show.

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El enojo de la larga espera se fue diluyendo mientras los éxitos comenzaban a sonar. “Nada personal” y “Cuando pase el temblor” fueron, como se esperaba, dos de las que hicieron gritar al público en la primera parte del espectáculo.

La segunda de estas con animaciones en 3D que desafortunadamente no todos pudieron disfrutar, pues los lentes no fueron suficientes para la cantidad de personas que llegaron.

El cobre del domo del Palacio de Hierro retumbó con el alarido que escapó de los miles de bocatas reunidas cuando aquel espejismo que tocaba la guitarra e incluso volteaba a la cámara pronunció palabras fuera de las canciones, aunque solo fuera un: “¿Qué tal, Zeta?”.

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Seguido de esto, finalmente Bosio tomó el micrófono que, tras unos problemas técnicos, lo dejó hablar para disculparse por las dos horas de espera de este martes 14 de abril.

“Buenas noches, México, hola, gracias por la paciencia, hubo unos inconvenientes hoy, pero ustedes y la gente aquí le han puesto mucha voluntad y esto está pasando, qué lindo reencuentro”, dijo.

Sin un “sí” o un “no”, pero con un grito que dejaba clara la tregua, prosiguió el concierto que llevó por un recorrido a los habitantes de la piña de cobre “En la ciudad de la furia”.

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“Sobre dosis de TV”, “Persiana Americana” y “Primavera 0” siguieron con la noche, acompañadas de otros éxitos que, aunque en menor medida, mantuvieron los ánimos elevados.

El gran cierre llegó cerca de las 00:00, dejando esa “Música Ligera” congelada en el tiempo para los fans de esta noche en el Palacio de los Deportes, algo similar a la figura de Gustavo Cerati, que, pese a los años, este martes lució precisamente igual que la última vez que pudo subir a un escenario en vida.

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