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En un mundo marcado por el uso de inteligencia artificial, Cabezas de Cera destaca por ir en sentido contrario. La banda mexicana, conformada por los hermanos Francisco y Mauricio Sotelo, ha construido su identidad a partir de la creación de música de manera tradicional; es decir sin el uso de la tecnología.

Sin embargo, lo que hace especial a esta agrupación es que, además de su estilo, también son los creadores de sus propios instrumentos, entre los que destacan el charrófono, una especie de sitara de hierro, y el tambor kitai, hecho también de metal.

“Mi hermano, que es quien inventa los instrumentos, ha sido la raíz de la banda”, dijo Mauricio en entrevista.

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Estos objetos no son solo una mezcla de lo convencional y lo experimental; sino que marca la identidad del grupo.

“Esta nueva música es la suma de la intuición más el conocimiento. Ahora tenemos un quinteto de 'cordófonos metálicos', una paleta de sonidos que de entrada determina la música que hacemos”.

Mientras otros artistas usan el apoyo de computadoras, sintetizadores y toda clase de aparatos para sonar casi perfectos, los músicos mexicanos apuestan por el error.

“Sabemos que la IA es algo que está en nuestra cotidianidad, pero lo que estamos haciendo ahorita es justamente lo contrario. Nuestros instrumentos, al ser rudimentarios e imperfectos, llevan sobriedad. Nos gusta el error”.

Con más de 30 años de trayectoria, estos hermanos han transitado por géneros como el jazz, el rock, la música mexicana y la improvisación. Ahora regresan a los escenarios para presentar “Metaensamble”, su décimo disco de estudio.

“De entrada, el proyecto mereció una investigación acerca de los ensambles de cuerdas. Probamos diferentes cordófonos y afinaciones”, agregaron.

La banda presentará su nuevo álbum con un concierto, el próximo 17 de abril, en el Teatro de las Artes del Cenart, y el próximo 23 de mayo estarán en el Museo Nacional de Culturas Populares.

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