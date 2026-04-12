El regreso de Soda Stereo a los escenarios mexicanos está a la vuelta de la esquina. Como parte de su nueva gira "Ecos", la banda argentina ofrecerá tres conciertos en la CDMX, los cuales prometen ser inolvidables.

Esta es la primera vez, en casi 20 años, que la alineación original se reunirá en el país; y es que, aunque el legendario Gustavo Cerati no estará presente físicamente, el show usa tecnología de alta calidad para recrearlo.

"Ecos" arrancó de manera oficial el pasado 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires y esta semana aterrizará en el Palacio de los Deportes. Si eres de los que asistirá o tienes pensado ir, aquí te decimos todo lo que debes saber al respecto.

Lee también Soda Stereo pide a los fans no usar el celular durante sus conciertos: "el flash afecta el espectáculo"

¿Cuándo y dónde se presentará Soda Stereo en México?

Los músicos pisarán el Palacio de los Deportes durante tres noches consecutivas, arrancando este próximo martes 14 de abril.

Las presentaciones continuarán el 15 y el 16 pondrán fin a su visita a la capital para continuar en Monterrey y Zapopan.

Aunque la primera fecha está completamente agotada, aún quedan boletos para las otras dos presentaciones.

Los conciertos están programados para iniciar alrededor de las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

Unas de las opciones más fáciles para los fans es utilizar el transporte propio, pero, aunque el recinto cuenta con estacionamiento, este suele saturarse en eventos de alta demanda.

La manera más rápida de llegar es a través del Metro de la ciudad, bajando en la estación Velódromo de la Línea 9 (línea café). Desde ahí, el acceso al recinto implica una caminata aproximada de 10 minutos.

Posible setlist

Aunque el repertorio puede cambiar, según la página de Ticketmaster ya hay un setlist oficial.

El listado incluye más de 17 canciones, entre las que destaca algunos de los mayores éxitos de la banda.

, en redes circula una lista tentativa de canciones que podrían formar parte del show, incluyendo algunos de sus mayores éxitos:

"Ecos"

"Juego de seducción"

"Nada personal"

"Hombre al agua"

"Ella usó mi cabeza como un revólver"

"Cuando pase el temblor"

"Luna roja"

"Toma la ruta"

"(En) el séptimo día"

"En la ciudad de la furia"

"Sobredosis de TV"

"Persiana americana"

"Un misil en mi placard" - "Zoom"

"Planeador"

"Final caja negra"

"Primavera 0"

"Prófugos"

Lee también Soda Stereo anuncia conciertos en México, entérate de los detalles